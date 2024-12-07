وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار 5 اتفاقيات لرفع حصة السوق المحلي من المشتريات الحكومية، بما يتماشى مع التزام الإمارة بتشجيع الشركات على الإنتاج المحلي وتحقيق التنويع الاقتصادي.

تم توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى المشتريات» ضمن الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي اختتمت فعالياته أمس.

وسلط «منتدى المشتريات» الضوء على أولويات المشتريات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، والدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم برنامج المحتوى المحلي لإمارة أبوظبي، وتحقيق التنويع الاقتصادي في الإمارة.

وفي هذا الإطار، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع شركة «دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا»، الشركة المتخصصة في صناعة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، لبحث فرص التعاون في تطوير أنظمة التكييف للمنازل الذكية التي تقلل من تكاليف الطاقة عبر توظيف أجهزة الاستشعار المدمجة، بالإضافة إلى استكشاف فرص تأسيس منشأة صناعية لتجميع وتصنيع وحدات التبريد والتدفئة والتهوية في إمارة أبوظبي، وتشجيع تبادل الخبرات، وتطوير حلول التبريد والتدفئة والتهوية المبتكرة في أبوظبي.

كما وقع المكتب اتفاقية مع شركة «تكييف فاكتوري ذ.م.م»، المتخصصة في تصنيع وحدات معالجة الهواء وأجزاء وحدات التبريد، لاستكشاف فرص تصنيع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد للاستخدام السكني والتجاري والصناعي.

وتركز هذه الاتفاقية على توسيع خطوط التصنيع الحالية في شركة «تكييف» لتشمل تصنيع مكيفات الهواء بنظام الوحدات المنفصلة، ووحدات التكييف المركزي للمباني السكنية.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة من خلال عمليات التصنيع المتطورة.

ووقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع شركة «جيوليتو جلوبال هب» الصينية المتخصصة في أنظمة الإنارة الداخلية وأنظمة الإنارة بالطاقة الشمسية عالية التقنية، بهدف بحث سبل التعاون لتطوير صناعة أنظمة الإنارة المحلية الصديقة للبيئة.

كما وقع المكتب اتفاقية تفاهم مع شركة «لوميناي لايتنج مانوفاكتشرينج المحدودة» المتخصصة في مجال الإنارة الكهربائية المخصصة للمباني السكنية وللطرقات، لتطوير منشأة لإنتاج وحدات الإنارة المتقدمة في أبوظبي بهدف تلبية الطلب المتزايد على حلول الإنارة الموفرة للطاقة، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للتصنيع المستدام والمبتكر.

وبموجب الاتفاقية، سيدرس الطرفان فرص تأسيس منشأة صناعية متقدمة لإنتاج وحدات الإنارة في أبوظبي.

وتهدف الاتفاقية الموقعة مع شركة «جيه إس تي المحدودة للإلكترونيات» المتخصصة في حلول الإنارة التي توظف تقنيات إنترنت الأشياء، والمشروع المشترك مع شركة «أكارا»، أكبر مزود لحلول المنزل الذكي في الصين، إلى توطين تصنيع وإنتاج أنظمة الإنارة في أبوظبي، وتأسيس خط لتجميع منتجات الإنارة ومنشأة للتصنيع ومركز للابتكار متخصص بتطوير حلول الإنارة الذكية.

وقع هذه الاتفاقيات من جانب مكتب أبوظبي للاستثمار بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، ومن الجهات الشريكة كل من سامر علوية، المدير التنفيذى – دايكن الإمارات، وزياد العسكري، الرئيس لشركة «تكييف فاكتوري ذ.م.م»، وهبه عبد السلام الفقي، المدير العام لشركة شركة «جيوليتو جلوبال هب»، وفداء زعتر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لوميناي لايتنج مانوفاكتشرينج المحدودة»، وجيسون جيانغ، المدير التنفيذي لشركة «جيه إس تي المحدودة للإلكترونيات».

وقال بدر سليم سلطان العلماء، إن هذه الاتفاقيات تدعم جهود مكتب أبوظبي للاستثمار لتشجيع التعاون وتعزيز التوطين في كافة القطاعات في أبوظبي، بما يعزز قدراتنا الصناعية، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر كفاءة وتنافسية، ويوفر منتجات مبتكرة ومستدامة تلبي الاحتياجات الحكومية.

وتشكل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة في إطار جهود مكتب أبوظبي للاستثمار لعقد شراكات استراتيجية تشجع التصنيع المحلي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة التمكين الحكومي – أبوظبي للاستفادة من سياسات المشتريات في مختلف الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لتشجيع الإنتاج المحلي.