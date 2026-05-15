14.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 14.7 مليار درهم الأسبوع الماضي عبر 4084 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3160 مبايعة بقيمة 8.1 مليارات درهم، و730 صفقة رهون عقارية بقيمة 5.3 مليارات درهم، كما تم تسجيل 194 معاملة هبة بقيمة 1.1 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 179 مبايعة لأراضٍ، و2787 مبايعة لوحدات سكنية و194 مبايعة لمباني، فيما توزعت صفقات الرهون على: 232 رهناً لأراض، و402 رهون لوحدات سكنية، و96 رهن لمباني.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة في دبي 3.6 مليارات درهم نتجت عن 837 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 4.5 مليارات درهم نتجت عن 2323 صفقة.

وحلت منطقة نخلة جبل علي في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ 582 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ 464 مليون درهم، وثالثاً منطقة وادي الصفا 3 بـ 453 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة ديرة بـ 432 مليون درهم، وخامساً منطقة مجمع دبي للاستثمار 1 بـ 359 مليون درهم.

وشهد السوق معاملة رهن لقطعتي أرض تجاريتين في منطقة اليفرة 1 بقيمة إجمالية 3 مليارات درهم، كما رهنت أرض أخرى سكنية في منطقة المدينة المستدامة بقيمة 252 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة نخلة جميرا ضمن مشرون «كومو ريزيدينسيز» بقيمة 56 مليون درهم. (دبي - مشعل العباس)