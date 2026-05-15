متحف القمر يحل في دبي مع بدء احتفالات عيد الاضحى

يعود المعرض المتجول، متحف القمر، إلى مدينة دبي مجدداً خلال أيام عيد الأضحى، لينير بضوئه الفضي فضاء «متحف أولي للألعاب التجريبية». حيث بدأ اليوم ويستمر إلى غاية 31 مايو الجاري.

ابتكر المعرض الفنان البريطاني لوك جيرام، الذي وضع نسخة دقيقة للقمر بقياس قطر دائرة تصل إلى 7 أمتار، وقد دمج في العمل صوراً تفصيلية من وكالة ناسا لسطح القمر، حيث كل سنتيمتر من التركيبة الكروية المضاءة داخلياً يشكل 5 كيلومترات من سطح القمر.

وفي سبيل إدخال الزوار في تجربة غامرة، أضاف إلى الصور القمرية وضوء القمر صوتاً محيطياً، من مقطوعات تأليف الملحن الحائز جائزتي بافتا وإيفور نوفيلو، دان جونز.

ووفق مجلة «واتس أون» الفنية، زار المعرض المتجول حتى الآن أكثر من 30 دولة حول العالم بما في ذلك إنجلترا ولاتفيا والهند وبلجيكا وأستراليا، وتميز بشعبية واسعة في المرات القليلة السابقة عندما أنارت أضواؤه مدينة دبي.

وهو عبارة عن معرض متنقل صُنع بمساعدة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وتم تقديمه في أكثر من 30 دولة حول العالم، و سيتمكن زوار المعرض الاستمتاع أيضاً بأنشطة متنوعة تشمل :جولة حول القمر تأخذ الأفراد في رحلة حول مواقع الهبوط القمرية تجربة عربة قمرية افتراضية تمكن الأشخاص من قيادة عربة قمرية باستخدام الواقع الافتراضي