أبوظبي تعزز الاستجابة للطوارئ والسلامة الصناعية

وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار مذكرة تفاهم مع كل من هيئة أبوظبي للدفاع المدني وشركة «أمبيبار»، المتخصصة في مجال الخدمات الصناعية والحلول البيئية، بهدف تعزيز فرص التعاون والجاهزية للطوارئ وتحقيق السلامة الصناعية في أبوظبي، ودعم قدرات استجابة القطاع الصناعي للطوارئ، وبناء الكفاءات والمهارات المحلية والابتكار وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا.

تم توقيع المذكرة، ضمن أعمال الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي اختتمت أعماله أمس واستمرت ثلاثة أيام في مركز أدنيك أبوظبي، بهدف توظيف خبرات الجهات الثلاث لضمان تعزيز كفاءة وفاعلية واستدامة إجراءات السلامة الصناعية في إمارة.

وقال العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، إن التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار و«أمبيبار» يسهم في تعزيز جاهزية الاستجابة للطوارئ وتطوير القدرات المحلية في مجال السلامة الصناعية.

من جانبه قال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن هذا التعاون يمثل خطوة هامة في دعم جهود أبوظبي لتعزيز كفاءة واستدامة قطاعها الصناعي، والذي يعد المحرك الرئيسي لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية وتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة.

من جهته قال رودريغو بايفا، الرئيس التنفيذي لشركة «أمبيبار» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، يسهم في توظيف حلول إدارة الطوارئ والسلامة الصناعية في أبوظبي.

ومن جهة أخرى أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، عن عدد من الاتفاقيات ضمن «برنامج المساطحة»، وذلك خلال النسخة الخامسة من جلسات «الملتقى» التي نظمت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، وأبرم برنامج المساطحة 3 اتفاقيات مع مستثمرين محليين لتمكينهم من تأسيس مركزين تجاريين ومنشأة تعليمية تساهم في تعزيز جودة حياة السكان في إمارة أبوظبي وتزود المستثمرين من المواطنين بفرص النمو الاقتصادي.

وسيوفر مسناد مول، المشروع التجاري الجديد الواقع في قلب مدينة الرياض بأبوظبي، ما يزيد على ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير، والمخصصة لمنافذ البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات.

وقال منصور البستكي، مدير إدارة المساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن هذه المشاريع تؤكد الدور الهام للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز النمو.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لمنظومة التكنولوجيا العالمية «Hub71»، إن حجم تمويلات الشركات الناشئة العاملة ضمن المنظومة تبلغ أكثر من 7 مليارات درهم، مؤكداً نجاح الشركات في تحقيق إيرادات تتجاوز حاجز الأربعة مليارات درهم.

وأضاف في تصريحات على هامش فعاليات النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، أن المنظومة تضم حالياً أكثر من 300 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب 150 شراكة تساهم في مساعدة الشركات الناشئة لجذب المزيد من الاستثمارات والإيرادات وتوفير فرص نوعية تعزز من نمو الشركات.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ«Hub71»، أن المنظومة استقبلت أكثر من 2500 طلب انضمام لمختلف برامجها المطروحة، موضحاً مستهدفاتهم لقبول انضمام نحو 50 شركة جديدة بنهاية العام الجاري، حيث يعكس هذا الإقبال الكبير مكانة إمارة أبوظبي كبيئة استثمارية رائدة.