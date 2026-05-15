(تدرا) تطلق جائزة الابتكار المؤسسي

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) جائزة الابتكار المؤسسي، بهدف تفعيل طاقات الموظفين الإبداعية وتحويل الأفكار المتميزة إلى مشاريع عملية تسهم في تطوير الخدمات والعمليات، وتحسين تجربة الموظف والمتعامل، ودعم الاستدامة، بما ينسجم مع توجهات حكومة الإمارات في الريادة الرقمية وتصفير البيروقراطية الحكومية.

شملت دورة الجائزة فتح باب التقديم واستقبال المشاركات، مروراً بمرحلة الفرز والتقييم، وصولاً إلى اختيار المشاريع المؤهلة وعرضها على الإدارة العليا قبل اعتماد النتائج النهائية.

وشملت الجائزة 4 مجالات رئيسية هي الابتكار في الخدمات، والعمليات الداخلية، وتجربة الموظف، والاستدامة والابتكار المجتمعي، كما أُتيحت المشاركة للموظفين وفرق العمل ضمن فئتي أفضل فكرة فردية وأفضل فكرة جماعية.

الكوادر المبدعة

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «نحن ملتزمون بمواصلة ترسيخ ثقافة الابتكار، وتحفيز الكوادر المبدعة، وتمكينها من تقديم حلول نوعية تسهم في صناعة المستقبل.» وأكد أن الجائزة تعكس توجه تدرا نحو تحويل الأفكار المتميزة إلى مشاريع عملية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل تطوير المشاريع الفائزة بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيداً لتطبيقها ضمن بيئة العمل بما يسهم في تحسين الكفاءة وجودة الخدمات.

وأكد محمد الكتبي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة والرئيس التنفيذي للابتكار في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «أن الجائزة تتجاوز تكريم المشاريع الفائزة لتعكس ترسيخ ثقافة المبادرة والتطوير، مشيراً إلى أن المشاركات جسدت وعياً مؤسسياً متقدماً وحرصاً على الإسهام في تطوير العمل». وأضاف «أن تحويل الأفكار إلى قيمة مضافة يمثل جوهر الابتكار، مؤكداً استمرار تدرا في تمكين الكفاءات ودعم الأفكار القابلة للتطبيق».

واستقبلت الجائزة 23 فكرة بمشاركة 23 موظفاً، تأهل منها 9 أفكار إلى المرحلة النهائية، حيث تم تقييمها وفق معايير شملت الإبداع والابتكار، والارتباط بالاستراتيجية، وقابلية التطبيق، والأثر، والاستدامة، والأصالة. واختُتمت مراحل الجائزة بتتويج الفائزين.

ووفق آلية الجائزة، ستنتقل الأفكار الفائزة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يعكس حرص الهيئة على تحويل الابتكار من أفكار ومقترحات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام تدرا بدعم الكفاءات الداخلية، وتمكين الموظفين من الإسهام في تطوير العمل المؤسسي، وتحسين الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق أثراً ملموساً ومستداماً على مستوى الهيئة والمتعاملين.