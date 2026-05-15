تعاون بين «الإمارات لريادة الأعمال» و«غرفة أم القيوين»

وقعت جمعية الإمارات لريادة الأعمال، مذكرة تفاهم، مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي ودعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وقع المذكرة عن الغرفة عبدالله سيف الحساوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس مركز ريادة الأعمال في الغرفة، فيما وقعها عن الجمعية السيد ثامر القاسمي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية. وتهدف المذكرة التي تم توقيعها في مقر الغرفة، إلى ترسيخ شراكة استراتيجية تسهم في دعم المشاريع الناشئة وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة عبر تطوير آليات تعاون مشتركة تخدم رواد الأعمال وتدعم نمو مشاريعهم.

وتشمل مجالات التعاون تبادل المعرفة والخبرات وبناء شراكة مؤسسية تسهم في الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى الطرفين، إلى جانب بحث سبل دعم المشاريع الناشئة والتعاون في مجالات التسويق وتنظيم الفعاليات المتخصصة بريادة الأعمال.

وتتضمن المذكرة تقديم برامج تدريبية ودورات تخصصية لأصحاب المشاريع الناشئة بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم في إدارة وتنمية أعمالهم، إضافة إلى التعاون في تنفيذ البحوث والدراسات والاستشارات ذات الصلة وتطوير آليات مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه رواد الأعمال.

وتشمل مجالات التعاون كذلك التنسيق في الإعلانات والمنشورات المشتركة للتعريف بالأنشطة والبرامج التنموية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في الدولة.

وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تمثل إطاراً عاماً للتعاون المشترك بما يسهم في تيسير بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.