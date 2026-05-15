«غرف دبي» تبحث التعاون التجاري مع «الصيني لتعزيز التجارة الدولية - جيانغسو»

عقدت غرف دبي اجتماعاً مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - جيانغسو، بهدف مناقشة سبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والصين، بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ووانغ شانهوا، رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - جيانغسو، ورئيس غرفة التجارة الدولية الصينية - جيانغسو.

وبحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات الإمكانات العالية لدفع الشراكات التجارية والاستثمارية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، إن الغرف تحرص على ترسيخ علاقات التعاون الاقتصادي مع المدن والمقاطعات الصينية، لا سيما جيانغسو، بما يخدم المصالح المشتركة لمجتمعات الأعمال، من خلال تعزيز التواصل بين الشركات، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق أوسع أمام الشراكات النوعية التي تدعم نمو التبادل التجاري وترفع تنافسية القطاع الخاص في دبي والصين.

ويأتي تنظيم اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تنظمها الغرف مع مختلف الجهات الصينية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري الثنائي بين الجانبين.