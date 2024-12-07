سوق الذهب بدبي يحتضن أكبر سبيكة ذهبية في العالم

تستعد سوق الذهب، الوجهة المثالية التي تجمع بين التراث والحداثة، لاستضافة فعالية استثنائية يومي السابع والثامن من ديسمبر 2024، تعرض خلالها أكبر سبيكة ذهبية في العالم بوزن يزيد على 300 كيلوغرام، مسجلة رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية. أُشيد بهذا الإنجاز غير المسبوق الذي حققه مصنع الإمارات للمسكوكات المملوك لعيسى الفلاسي، معززاً مكانة دبي مركزاً عالمياً للذهب والمعادن الثمينة.

وسيحظى الزوار خلال هذه الفعالية الممتدة على مدار يومين بفرصة نادرة لإلقاء نظرة عن كثب على هذه السبيكة الذهبية المحطمة للأرقام القياسية، التي تعرض بكل عزة وفخر خارج المتجر الخاص بمصنع الإمارات للمسكوكات في امتداد سوق الذهب في دبي. إضافة إلى ذلك، يمكنهم أيضاً تخليد هذه اللحظة الحاسمة من خلال التقاط صورة بجانب هذه القطعة الفريدة التي تجسد البراعة الحرفية، لتكون تجربتهم مزيجاً من المتعة واللحظات التاريخية.

وتحتفي هذه الفعالية بالتزام دبي بالتميز والابتكار في صناعة الذهب والمعادن الثمينة. بوحي من حاملة الرقم القياسي السابق - سبيكة ذهبية تزن 250 كيلوغراماً تم عرضها في اليابان - تسلط هذه الفعالية الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به تجار التجزئة المحليون في تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة رائدة في عالم الرفاهية والتجارة.