77 مليون درهم أرباح «الأنصاري للخدمات المالية» خلال الربع الأول

أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع (سوق دبي المالي: ALANSARI ) («المجموعة»)، عن تحقيق نمو مستمر في الدخل التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة زيادة بنسبة 9%على أساس سنوي لتصل إلى 321 مليون درهم وفي المقابل تراجع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 29% على أساس سنوي ليصل إلى 77 مليون درهم، نتيجة انخفاض حجم المعاملات في بعض القطاعات متأثراً بالتطورات الجيوسياسية، إضافة إلى استمرار قاعدة التكاليف التشغيلية شبه الثابتة، والضغوط على الهوامش الناتجة عن المنافسة مثل شركات التكنولوجيا المالية، وارتفاع تكاليف التمويل المرتبطة بخطط التوسع.

كما تراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 123 مليون درهم، مع تسجيل هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك عند 38.4%.

على الرغم من التحديات التشغيلية الصعبة التي شهدتها بيئة الأعمال خلال الربع الأول، لا سيما فيما يتعلق بتأثير التطورات الجيوسياسية على حركة السفر والسياحة في المنطقة، واصلت المجموعة إظهار مرونتها بفضل تنوع خدماتها والطبيعة الأساسية وغير التقليدية إلى حدٍ كبير لمعظم أنشطتها التشغيلية. كما بدأت الأوضاع الجيوسياسية تُظهر مؤشرات أولية على الاستقرار مع نهاية الربع الأول، مما أسهم في دعم التعافي التدريجي في مستويات النشاط.

التوسع الاستراتيجي والتحول الرقمي

بلغت شبكة المجموعة 441 فرعاً في كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والهند حتى 31 مارس 2026، وشهدت القنوات الرقمية نمواً متسارعاً، حيث ارتفعت نسبة التحويلات المنفذة إلى 29% من الإجمالي مقارنة بنسبة 24% في الربع الأول من عام 2025، كما ارتفع إجمالي حجم المعاملات الرقمية بنسبة 69% على أساس سنوي.

واصلت المجموعة اعتماد نموذج أعمال منخفض الإنفاق الرأسمالي، حيث بلغت النفقات الرأسمالية نحو 2.1% من إيرادات التشغيل، مع تسجيل نسبة تحويل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى تدفقات نقدية عند 95%، مما يعكس قوة المركز المالي والسيولة لدى المجموعة.

التحديات

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «تعكس نتائجنا للربع الأول من عام 2026 متانة نموذج أعمالنا ومرونة عملياتنا التشغيلية. وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها نهاية الربع الأول، حققنا نمواً بنسبة 9% في الدخل التشغيلي، مدعوماً باستمرار قوة الطلب على خدماتنا الأساسية، والتي نتوقع أن تشهد بيئة الأعمال تعافياً تدريجياً مع تحسن حركة السفر والسياحة.

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية:»كان أداؤنا التشغيلي خلال هذا الربع مشجعاً عبر معظم خطوط أعمالنا، حيث واصلت المجموعة الاستفادة من قوة نموذج أعمالها المتنوع، وانتشارها الإقليمي الواسع، والطبيعة الأساسية للخدمات التي نقدمها للأفراد والشركات في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.