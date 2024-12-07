شراكة لتعزيز التحويلات المالية الرقمية من الإمارات إلى 200 دولة وإقليم حول العالم

أعلنت شركة «موني جرام الدولية»، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية التي تربط المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، عن شراكة استراتيجية مع «كوميرا باي»، وهي مجموعة متكاملة من خدمات الدفع الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة من شركة كوميرا فاينانشال هولدينج المحدودة، التابعة لمجموعة شركات «مجموعة رويال» في أبوظبي.

«كوميرا باي» مدمجة في تطبيق «كوميرا»، الرائد في المكالمات الصوتية والمراسلة في المنطقة مع أكثر من ثمانية ملايين مستخدم فعال.

من خلال هذه الشراكة سيتمكن عملاء «كوميرا باي» من إرسال التحويلات المالية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم عبر شبكة «موني جرام العالمية». وقال أحمد علي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في «موني جرام»: «نرى أن هذه الشراكة خطوة مهمة في تأكيد حضورنا في دولة الإمارات وموقعنا الريادي في التحويلات الرقمية، ونتطلع إلى تقديم هذه الخدمة إلى قاعدة عملاء «كوميرا» الواسعة والمتنامية».

وقال هاريش باراميسواران: «تدعم «كوميرا باي» تطلعات دولة الإمارات للتحول نحو مجتمع خالٍ من التعاملات النقدية. شراكتنا مع «موني جرام» تؤكد التزامنا بتقديم خدمات تحويل أموال فعالة عبر الحدود لعملائنا في دولة الإمارات.

وبفضل شبكة «موني جرام العالمية» الموثوقة والحضور القوي لـ«كوميرا» في الإمارات والشرق الأوسط».