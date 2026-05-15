78 مليون درهم أرباح "تبريد" خلال الربع الأول

سجلت الشركة الوطنية للتبريد المركزي " تبريد"، إيرادات بلغت 486 مليون درهم بنمو 4%، وصافي أرباح قدره 78 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2026.

واتسم أداء الشركة خلال الربع الأول من العام بالاستقرار على الصعيد التشغيلي، إلى جانب تحقيق تدفقات نقدية قوية، مدعومةً بكفاءة نموذج أعمالها القائم على العقود طويلة الأجل، والذي تُشكّل فيه رسوم القدرة الثابتة الركيزة الأساسية لتعزيز الربحية.

وتحافظ الشركة على مركز سيولة قوي، إذ ارتفعت الأرصدة النقدية بنسبة 15% منذ بداية العام لتصل إلى 756 مليون درهم، مما يؤكد استمرارية كفاءة نموذج التدفقات النقدية الأساسي لدى تبريد. كما تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية خضراء متجددة وغير مسحوبة بقيمة 1.2 مليار درهم، إلى جانب عدم وجود أي استحقاقات ديون قريبة الأجل.

عقود الامتياز

وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة تبريد، إن تبريد استهلّت عام 2026 بأداءٍ مرن يعكس قوة نموذج أعمالها القائم على عقود الامتياز، وتنوّع محفظتها التشغيلية، ووضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات على المدى الطويل.

وأضاف أنه مع تسارع الطلب على البنية التحتية عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، يواصل قطاع تبريد المناطق دورَه المحوري في دعم مسار التنمية الحضرية المستدامة، مشيرا إلى أن النتائج تبيّن بوضوح زخم النشاط الاستثماري للشركة، وفي الوقت نفسه، ينصب تركيز الشركة على الانضباط في التنفيذ، وتعزيز التدفقات النقدية، مع الحفاظ على مستويات عالية من الاعتمادية التشغيلية والإدارة المالية الحكيمة التي تميّز تبريد.

توزيعات

واعتمد المساهمون توزيعات أرباح نهائية بقيمة 6.5 فلس للسهم عن النصف الثاني من عام 2025، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في 25 مارس 2026، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية إلى 13 فلسا للسهم، وقد تم صرف توزيعات الأرباح النهائية في أبريل 2026. ويعكس الارتفاع المستمر في نسبة توزيعات الأرباح، التي بلغت 79% من صافي الربح خلال عام 2025، التزام مجلس إدارة تبريد بتقديم عوائد مجزية للمساهمين، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في نمو البنية التحتية على المدى الطويل.