«ويلث بريكس كابيتال بارتنرز» تُطلق أعمالها في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت شركة «ويلث بريكس كابيتال بارتنرز المحدودة»، وهي شركة مستقلة جديدة لإدارة الثروات، عن انطلاق أعمالها رسمياً من مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

تأسست الشركة على يد خبراء متمرسين يتمتعون بخبراتٍ قيادية متراكمة تتجاوز 150 عاماً في مجالي الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول، وسجل حافل في إدارة أصول تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار لعملاء من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

تدخل «ويلث بريكس» السوق برؤية واضحة، حيث تسعى إلى تقديم نهج متميز في إدارة الثروات يتمحور حول العميل، ويتميز بالاستقلالية والشمولية والمرونة بما يلبي تطلعات صناع الثروات العالميين ويدعم تحول مركز ثقل رأس المال العالمي.

وقال الدكتور حمد بوعميم، رئيس المجلس الاستشاري لشركة «ويلث بريكس كابيتال بارتنرز المحدودة»: «نحن أمام لحظة فارقة في مسيرة دبي، حيث تتقاطع رؤوس الأموال العالمية مع الطموحات الإقليمية وتوقعات العملاء. ولم يعد صناع الثروات اليوم يبحثون فقط عن منتجات فعالة لإدارة ثرواتهم بقدر ما يتطلعون إلى شريك حقيقي يستطيع بناء إرثهم والحفاظ عليه، ودعم طموحاتهم، وتقديم مشورة محايدة وفعالة تُحدث فرقاً ملموساً».

يأتي إطلاق «ويلث بريكس» في لحظة مفصلية لقطاع إدارة الثروات، حيث من المتوقع أن تنتقل ملكية ما بين 85 و100 تريليون دولار أمريكي من الثروات العالمية بحلول عام 2050، فيما يُعرف بـ«الانتقال الكبير للثروات» — بما في ذلك نحو تريليون دولار أمريكي ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحدها. وتمثل هذه التحولات فرصة غير مسبوقة يقودها الجيل الجديد من أصحاب الملايين. وتستفيد دولة الإمارات من هذا التحول الجذري، حيث استقطبت دبي وحدها ما يزيد على 6,700 مليونير جديد خلال عام 2024، في حين تحتضن الدولة اليوم أكثر من 68 ألفاً من أصحاب الملاءة المالية العالية (HNWIs) وأصحاب الثروات الطائلة (UHNWIs)، ومن المتوقع أن تستقبل الدولة أكثر من 30 ألفاً خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للجيل الجديد من أصحاب الثروات.

يتزايد تركز رأس المال العالمي لدى شريحتين تتميزان بنمو سريع وإمكانات عالية: شريحة أصحاب الملايين من الطبقة المتوسطة (MTMs) الذين تتراوح أصولهم القابلة للاستثمار بين 5 و30 مليون دولار، وشريحة أصحاب الثروات الطائلة الذين تتجاوز ثرواتهم 30 مليون دولار. وتشير التقديرات إلى أن شريحة أصحاب الملايين من الطبقة المتوسطة وحدها تمتلك ما يقارب 55 تريليون دولار من الثروة العالمية، وتنمو بمعدلات تتخطى نمو شريحة أصحاب الملاءة المالية العالية عموماً. وتتميز هذه الفئة بكون معظم أفرادها عصاميين ويتمتعون بمرونة عالية في التنقل على المستوى العالمي، كما يتمركزون في مرتبة متوسطة بين الشريحة العليا من أصحاب الثروات والشرائح ذات الثروات الضخمة، مما يستدعي اتباع نهج أكثر تخصيصاً وتطوراً من النماذج التقليدية المتبعة لإدارة الثروات. في المقابل، من المتوقع أن ترتفع أعداد أصحاب الثروات الطائلة بنسبة 38% خلال السنوات الخمس المقبلة، وتسجل آسيا ومنطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات النمو عالمياً.

تشكل شريحتا أصحاب الملايين من الطبقة المتوسطة وأصحاب الثروات الطائلة فرصة واعدة ومتنامية تمثل جوهر رسالة «ويلث بريكس»؛ فهذه الفئات من العملاء لا تكتفي بطلب الاستشارات التقليدية المتعلقة بعقد الصفقات، بل تتطلع إلى نهج شامل يعكس طموحاتها وتطلعاتها المستقبلية. وهنا يأتي دور «ويلث بريكس» في تقليص الفجوة بين النماذج التقليدية وتوقعات الجيل الجديد من العملاء، وذلك من خلال منصة مستقلة تجمع بين الخبرة العالمية في الهيكلة المالية والمعرفة العميقة بالسياق الإقليمي. وسواء كان الهدف هو الحفاظ على الثروة، أو التخطيط لنقلها بين الأجيال، أو تنويع الأصول، أو جمع رؤوس الأموال، فإن «ويلث بريكس» تُقدم حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذه الشريحة المؤثرة من العملاء والتي لم تحظَ بما يكفي من الخدمات المتخصصة.

تستفيد «ويلث بريكس» من الزخم المتصاعد في مشهد إدارة الثروات، وتستند إلى نموذج متميز يقوده الشركاء ويغطي مجالات الثروات الخاصة، وإدارة الأصول، والاستشارات المالية للشركات. وباعتبارها شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وتتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، تهدف «ويلث بريكس» إلى تعزيز منظومة إدارة الثروات الحالية والارتقاء بها من خلال تقديم استشارات مخصصة ومحايدة تستند إلى انضباط مؤسسي راسخ، وتستفيد من أحدث التقنيات المتطورة.

وبهذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نرحب بانضمام «ويلث بريكس» إلى المنظومة المتنامية لمركز دبي المالي العالمي، والتي تضم شركات رائدة تسهم في رسم ملامح مستقبل إدارة الثروات والأصول. ومع احتضان دبي لأكبر مخزون من الثروات في المنطقة، يواصل مركز دبي المالي العالمي استقطاب شركات إدارة الأصول التي تعزز الثقة وتحفّز الابتكار وتُقدم رؤى متنوعة تُثري القطاع. ونتطلع إلى دعم نمو «ويلث بريكس» وتعزيز مساهمتها في تطوير قطاع إدارة الثروات في المنطقة».

ومع تزايد إقبال مديري الأصول العالميين على دولة الإمارات للاستفادة من تنامي الطلب الاستثماري، تطرح «ويلث بريكس» بديلاً محلياً متميزاً يجمع بين الانضباط المؤسسي والقدرات القوية في إدارة الأصول داخلياً عبر الأسهم وأدوات الدخل الثابت والعقارات. وفي إطار استراتيجيتها طويلة الأجل، تعمل الشركة على تطوير منصة صناديق استثمارية تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، وتهدف إلى دعم الأنشطة الاستثمارية داخل الدولة بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة في صدارة مشهد الابتكار والنمو الاقتصادي.

وكانت «ويلث بريكس» قد دخلت السوق كمؤسسة تتمتع بملاءة مالية قوية عقب إتمامها جولة تمويل أسهم تجاوزت قيمتها ثمانية أرقام بالدولار الأمريكي، وذلك بدعم من مجموعة استراتيجية من المستثمرين العالميين شملت مكاتب عائلية، وشركة رأس مال استثماري، ومستثمرين ملائكيين من داخل المنطقة وخارجها. وتوفّر هذه القاعدة الرأسمالية المتينة الأساس اللازم للتوسع من خلال استقطاب أفضل الكفاءات في القطاع، وتوسيع نطاق المنتجات، وبناء عرض قيمة متكامل يلبي تطلعات قاعدة العملاء المتنامية.

من جانبه، قال راجيش خانا، الرئيس التنفيذي لشركة «ويلث بريكس كابيتال بارتنرز المحدودة»: «نعيش مرحلةً استثنائية نعيد فيها تعريف مفهوم إدارة الثروات في المنطقة. وتوفر دبي مزيجاً فريداً من الوضوح التنظيمي والكفاءات العالمية والمنظومة المتقدمة لريادة الأعمال، مما يجعلها المقرّ المثالي لشركة محلية تمتلك طموحات جريئة ورؤية عالمية. وتقوم «ويلث بريكس» على نموذجٍ يُحقق التوافق الكامل بين مصالحها ومصالح عملائها، حيث توفّر مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل إمكانية الوصول إلى البنية المفتوحة، والاستفادة من بنوك الحفظ العالمية، فضلاً عن الإدارة المحلية للأصول، وإعداد التقارير الموحّدة، والاستشارات المتخصصة في مجالي الدين والأسهم، وذلك بهدف تقديم حلول شاملة ومصمّمة خصيصاً لتلبية تطلعات العملاء المميزين».

ووفقاً لنموذجها المستقل، تجمع «ويلث بريكس» بين قدراتها المحلية الخاصة وإمكانية الوصول إلى نخبة من أفضل مديري الأصول، مع التركيز بشكل رئيسي على ملاءمة الخدمات لاحتياجات كل عميل، والقدرة على اغتنام الفرص في مختلف الأسواق العالمية. وتتبنى «ويلث بريكس» نموذج عمل هجيناً يوازن بكفاءة بين التفاعل البشري والتقنيات الرقمية، مما يضمن تقديم تجربة عميل سلسة ومتكاملة. وتُتيح منصتها السحابية الآمنة توحيد محافظ العملاء عبر مختلف البنوك وفئات الأصول، مما يوفر رؤية دورية شاملة للأداء وإدارة المخاطر.