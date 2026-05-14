مؤسس «ووب»: الإمارات من أهم أسواقنا العالمية ونستعد لافتتاح مكتبنا الإقليمي





تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر البيئات جذباً لشركات التكنولوجيا العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة، ومرونة تشريعاتها، ورؤيتها الاستراتيجية التي تضع الابتكار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في صميم خطط التنمية المستقبلية. وخلال السنوات الأخيرة، تحولت الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي للشركات الناشئة والعملاقة في مجالات التكنولوجيا الصحية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية، والأجهزة الذكية، مدعومة باستثمارات ضخمة وشراكات دولية متنامية.

وفي أحدث المؤشرات على جاذبية السوق الإماراتية، كشف ويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ووب» WHOOP المتخصصة في التكنولوجيا الصحية والأجهزة القابلة للارتداء، عن خطط الشركة للتوسع رسمياً في الإمارات عبر افتتاح مكتب إقليمي جديد، وإطلاق اللغة العربية داخل التطبيق الذكي للشركة، إلى جانب الاستثمار في شراكات بحثية وصحية متقدمة.

وقال ويل أحمد، عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»: «عُدتُ للتو من رحلة ملهمة إلى دولة الإمارات، هذا البلد الذي أواظب على زيارته بانتظام منذ عام 2016»، مشيراً إلى أن بداية العلاقة مع الإمارات جاءت عبر شراكة مبكرة مع «إكسبو 2020 دبي» في مجال الصحة والسلامة والتكنولوجيا القابلة للارتداء.

وأضاف ويل أحمد: «رغم أن WHOOP كانت قد أطلقت أجهزتها للتو حينها، فإن فريق العمل في الإمارات رأى بوضوح الإمكانات الكامنة فيما نبنيه»، مؤكداً أن تلك الشراكة تحولت لاحقاً إلى واحدة من أهم محطات النمو المبكرة في تاريخ الشركة.

وأوضح أن الإمارات أصبحت اليوم واحدة من أكبر أسواق «WHOOP» على مستوى العالم، قائلاً: «شهدنا توسعاً كبيراً في الإمارات خلال العقد الماضي، حتى أصبحت واحدة من أهم أسواقنا العالمية، وكنت أحرص على زيارتها كل ربع عام تقريباً، لمواكبة نمو أعمالنا».

وأشار إلى أن الشركة ستتوسع في خدماتها داخل الدولة عبر إطلاق اللغة العربية في التطبيق، وتوسيع الميزات الصحية، والاستثمار في أبحاث وتقنيات الصحة الاستباقية، بالتعاون مع شركاء إماراتيين، من بينهم «مبادلة» و«بوينت تو زيرو».

وأكد ويل أحمد أن ما يميز الإمارات لا يقتصر فقط على الفرص الاستثمارية، بل يمتد إلى وضوح الرؤية الحكومية، وسرعة اتخاذ القرار، ودعم الابتكار، مضيفاً: «أكثر ما أثار إعجابي هو وضوح الرؤية، والحسم الذي تتسم به القيادة الإماراتية، وهو ما جعلني أغادر وأنا أكثر تفاؤلاً وثقة بالمسار الذي تمضي فيه الدولة نحو المستقبل».

ويعكس توسع «WHOOP» في الإمارات اتجاهاً متنامياً بين شركات التكنولوجيا العالمية، التي باتت ترى في الدولة منصة استراتيجية للانطلاق نحو أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، خاصة مع تسارع التحول الرقمي، وتنامي الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية، والحلول الذكية.

وتسعى الإمارات إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتقنيات المتقدمة، عبر استقطاب الشركات العالمية ورواد الابتكار، وتوفير بيئة أعمال تنافسية تدعم البحث والتطوير، وتبنّي أحدث التقنيات، بما يعزز دورها محوراً رئيساً في الاقتصاد الرقمي العالمي خلال السنوات المقبلة.