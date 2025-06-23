اكتتاب «باركن» يحصل على جائزة «أفضل خصخصة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا»

حصلت شركة باركن وهي أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف المركبات العامة الخاضعة للرسوم في دبي، على جائزة أفضل عملية خصخصة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الإنجاز المالي لعام 2025 الذي نظمته مجلة EMEA Finance في لندن.

ويكرم هذا الحفل السنوي أبرز التداولات والمؤسسات المؤثرة في أسواق رأس المال بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويسلط الضوء بشكل خاص على الأثر الكبير والنجاح اللافت الذي حققه الاكتتاب العام لباركن عالمياً.

وتعد هذه الجائزة احتفاءً بالتحول الناجح لشركة باركن من دائرة حكومية إلى شركة مدرجة عالية الأداء والربحية في قطاع البنية التحتية. وقد أثمر هذا الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص في مارس 2024 إلى تحقيق مستويات قياسية من الاكتتاب في سوق دبي المالي، حيث بلغ إجمالي الطلب 259 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 71 مليار دولار أمريكي)، محققاً نسبة تغطية قياسية بلغت 165 ضعفاً، مما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من الدرجة الأولى.

تعزز الجائزة المقدمة من مجلة EMEA Finance مكانة باركن كنموذج يحتذى به في مجال الخصخصة الناجحة في المنطقة، مما يعكس ريادة دبي في تطوير منصات بنية تحتية قابلة للاستثمار وجاهزة لمواكبة المستقبل. وتأتي جائزة أفضل عملية خصخصة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بعد حصول باركن الشهر الماضي على جائزة أفضل طرح عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلة يوروموني، مما يعزز سمعة الشركة كمثال للتميز في قطاع النقل.

وقال محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «يعد الفوز بجائزة أفضل عملية خصخصة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إنجازاً نفخر به في باركن وإمارة دبي على حد سواء. فمنذ اليوم الأول، كان هدفنا تنفيذ عملية خصخصة تعيد تعريف المعايير الإقليمية من حيث هيكلة الصفقة، والتفاعل مع المستثمرين، وتحقيق قيمة مستدامة. لقد كان الإقبال على طرحنا العام الأولي استثنائياً، كما أن أداءنا منذ الإدراج يعكس قوة نموذج أعمالنا الذي يعتمد على تقليل النفقات الرأسمالية، وزيادة التدفقات النقدية، ويُؤكد على فعالية استراتيجيتنا لما بعد الخصخصة، وطموح فريق عملنا».

ولا تعد هذه الجائزة شهادة على نجاح باركن فحسب، بل أيضاً على ريادة دبي في تطوير بنية تحتية مبتكرة وعالمية المستوى في قطاع التنقل، وقدرتها على جذب الاستثمارات العالمية من خلال مبادرات خصخصة قائمة على رؤى مستقبلية.