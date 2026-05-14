«بي جي العقارية» تسلّم «بي جي وان» وتكشف عن مشاريع بـ 300 مليون درهم

تواصل دبي ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبية واستقراراً على مستوى العالم، مدعومة بالنمو السكاني المتسارع، وتطور البنية التحتية، والطلب المتزايد على المشاريع السكنية النوعية. وفي ظل هذا الزخم، يواصل المطورون العقاريون التركيز على تقديم مشاريع عالية الجودة تلبي تطلعات المستثمرين والمستخدمين النهائيين، مع التركيز على الاستدامة والقيمة طويلة الأجل. وفي هذا السياق، أعلنت شركة بي جي العقارية التسليم الرسمي لمشروعها متعدد الاستخدامات «بي جي وان» في منطقة الفرجان، في خطوة تعكس استمرار قوة الطلب على المشاريع السكنية المتميزة في دبي.

أعلنت شركة بي جي العقارية، المطور العقاري المتخصص في المجمعات السكنية منخفضة الكثافة والتصاميم العصرية، عن التسليم الرسمي لمشروع «بي جي وان»، مشروعها الرائد متعدد الاستخدامات في منطقة الفرجان، بقيمة مبيعات تقارب 150 مليون درهم.

وكشفت الشركة عن مشاريع قيد التنفيذ بقيمة تقارب 300 مليون درهم، تشمل برجاً تجارياً فاخراً في منطقة الجداف، ومشروعاً سكنياً راقياً في ميدان هورايزون، وأوضحت أن استراتيجيتها ترتكز على اختيار المواقع المتميزة، والكثافة السكانية المدروسة، والتصاميم عالية الجودة، بما يضمن تحقيق قيمة استثمارية طويلة الأجل.

ويضم المشروع 113 شقة سكنية و8 وحدات تجارية، ويقع على مسافة قريبة من محطة مترو ديسكفري جاردن، ويشمل استوديوهات وشقق دوبلكس من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، جميعها مزودة بمسابح خاصة، إلى جانب مسبح مشترك يُعد الأكبر في المنطقة.

وقال كريم ميرشانت، الرئيس التنفيذي لشركة بي جي العقارية: «يقاس نجاحنا بالثقة التي يمنحنا إياها المستثمرون والعملاء، وبالعوائد التي يحققونها مع مرور الوقت. ونفخر بأن جميع مشاريعنا المُسلّمة حققت أداءً متميزاً في السوق الثانوية».

وأضاف أن مشروع «بي جي وان» شهد تحسينات إضافية خلال مرحلة التنفيذ شملت التشطيبات والتفاصيل والمناطق المشتركة، بهدف الارتقاء بتجربة المستخدم النهائي إلى مستويات تفوق التوقعات.