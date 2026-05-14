«لا كلي» و«لا ڤيو» يتقدمان بوتيرة متسارعة في دبي استعداداً للتسليم في 2027

أكدت شركة «مايا» أن الأعمال الإنشائية في مشروعيها «لا كلي» بمنطقة الفرجان و«لا ڤيو» في ند الشبا جاردنز تتقدم بوتيرة متسارعة، مع التزام كامل بالتسليم خلال الربع الثاني من عام 2027.

وأوضحت الشركة أن فرق العمل تواصل تنفيذ المشروعين وفق الخطط المعتمدة، مع تحقيق تقدم ملحوظ في الأعمال الهيكلية والتشطيبات الداخلية، رغم التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة.

وفي مشروع «لا كلي»، أنجزت الشركة نحو 70% من الهيكل الرئيسي للمبنى، فيما تتواصل حالياً أعمال تجهيز الأسقف. كما وصلت أعمال البناء الداخلية إلى الطابق الرابع، بالتزامن مع استمرار تنفيذ التمديدات الكهربائية والصحية في الطابق الثالث، إضافة إلى بدء مراحل الطلاء والتشطيبات الأولية في الطوابق السفلية.

أما مشروع «لا ڤيو»، فقد شهد استكمال الأعمال الهيكلية الرئيسية بين الطابق الأرضي ومنصة الطابق الأول، بما يشمل الدعامات الأساسية ومنحدرات المركبات، فيما تواصل الفرق الميدانية تنفيذ أعمال التسليح الحديدي تمهيداً لصب الخرسانة خلال المرحلة المقبلة.

وقال محمد عمران، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مايا»: «في ظل المتغيرات المتسارعة على الساحة الجيوسياسية العالمية، نرى بوضوح الفرق بين التقلبات قصيرة الأمد والأسس الراسخة التي يقوم عليها السوق على المدى الطويل. وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كبيئة مستقرة ومرنة تتمتع بأطر تنظيمية قوية، ما ينعكس على استقرار ثقة المستثمرين واستمرار حركة المبيعات بوتيرة متواصلة».

وأضاف أن الشركة تركز على التنفيذ والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، مؤكداً استمرار الأعمال الإنشائية وفق أعلى معايير الجودة والدقة وضمن الجداول الزمنية المحددة.

وأشار عمران إلى أن المرحلة الحالية تشهد تنامياً في توجه المستثمرين نحو الأصول العقارية طويلة الأمد ذات القيمة الحقيقية، مؤكداً أن «مايا» تسعى إلى تطوير مشاريع تجمع بين الجودة المستدامة وتجارب الحياة العصرية المصممة بعناية.

ويقدّم مشروع «لا ڤيو» تجربة سكنية فاخرة داخل مجتمع ند الشبا جاردنز، مستوحاة من أناقة الريفييرا الفرنسية، ويضم 46 وحدة سكنية صُممت لتوفير مزيج من العمارة العصرية والطبيعة الهادئة.