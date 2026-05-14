100 علامة تجارية تشارك في معرض عيد الأضحى بالشارقة

أعلن مركز إكسبو الشارقة عن استكمال كافة الاستعدادات التنظيمية لإطلاق فعاليات النسخة السادسة من «معرض عيد الأضحى 2026»، الذي يقام على مدار 12 يوماً متواصلة خلال الفترة من 20 إلى 31 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية تمثل نخبة من كبار تجار التجزئة في قطاعات الأزياء والعطور والإكسسوارات والسلع المنزلية ومستحضرات التجميل، وبتخفيضات تصل إلى 75% تشمل أشهر العلامات العالمية والإقليمية والمحلية.

ويشكل المعرض الذي يأتي هذا العام في أجواء «عام الأسرة» حدثاً اقتصادياً واجتماعياً بارزاً ضمن الحراك التجاري النشط الذي تشهده الإمارة استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يستهدف توفير احتياجات سكان وزوار الإمارة، والتي تشمل منتجات متنوعة تضم الملابس والأزياء لمختلف الأعمار، فضلاً عن تنشيط الحركة التجارية المحلية وتعزيز مبيعات قطاع التجزئة عبر توفير منصة عرض مثالية تتيح للشركات فرصة الوصول المباشر إلى المستهلكين.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المركز أتم جميع الترتيبات الفنية والتشغيلية لضمان انطلاقة مثالية للمعرض في دورته الجديدة، مشيراً إلى أن النسخة السادسة من معرض عيد الأضحى تأتي استجابة طبيعية للنجاحات المتتالية التي حققتها الدورات السابقة، مع حرص المركز هذا العام على رفع الطاقة الاستيعابية وتنويع فئات المنتجات المشاركة بما يلبّي كافة متطلبات الأسرة بمختلف أفرادها، وأوضح أن المعرض يُعزز مكانة إكسبو الشارقة وجهة موسمية ثابتة في أجندة العائلات ومحبي التسوق في المناسبات والمواسم التي تجمع أفراد الأسرة، لافتاً إلى أن التكامل بين البعد التجاري والطابع العائلي يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي ويجعل الحدث امتداداً طبيعياً لفرحة العيد في الشارقة.

فعاليات ترفيهية وتراثية

ويتضمن المعرض باقة من الفعاليات الترفيهية والتراثية الموجهة لجميع الفئات العمرية، تهدف إلى إبراز الموروث الإماراتي وترسيخ مشاعر الانتماء للهوية الوطنية، إذ تُخصص مساحات للمأكولات الشعبية والعالمية تعكس التنوع الثقافي للمجتمع الإماراتي، إلى جانب ركن خاص بالأطفال يضمّ أنشطة تفاعلية وألعاباً تعليمية تجمع بين المتعة والفائدة.

كما يشهد المعرض تنظيم سحوبات يومية على جوائز وهدايا فورية للمتسوقين، ما يضفي مزيداً من البهجة والحماس على تجربة الزيارة طوال أيام المعرض الذي يفتح أبوابه في مركز إكسبو الشارقة لاستقبال الجمهور يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى 12 مساءً، باستثناء أيام الجمعة التي تبدأ فيها الزيارة من الساعة 3 عصراً وتمتد حتى 12 مساءً.