الشركات الهندية تتصدر قائمة الأعضاء الجدد في غرفة تجارة دبي

كشف تقرير جديد أصدرته غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر الشركات الهندية قائمة الشركات الجديدة غير الإماراتية المنضمة إلى عضوية الغرفة خلال الربع الأول من عام 2025، بواقع 4,543 عضواً جديداً، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 4.4%، ما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الهندية في اقتصاد دبي باعتبارها أكبر مجتمع أعمال أجنبي في الإمارة.

واحتلت باكستان المرتبة الثانية في القائمة، حيث انضمت 2,154 شركة باكستانية جديدة إلى عضوية الغرفة في الربع الأول من العام الجاري 2025.

وخلال الربع الأول من العام، انضمت 1,362 شركة مصرية جديدة إلى الغرفة، مما جعل مصر تحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي. علاوةً على ذلك، شهد عدد الشركات البنغالية المسجلة نمواً سنوياً ملحوظاً، بزيادة كبيرة بلغت 28.5%، حيث انضمت 817 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة لتحتل المرتبة الرابعة.

وحلّت المملكة المتحدة في المركز الخامس مع انضمام 678 شركة جديدة، بينما جاءت سوريا في المركز السادس مع انضمام 462 شركة جديدة. واحتلت الشركات الأردنية المركز السابع بانضمام 350 شركة جديدة. وجاءت الصين في المركز الثامن مع انضمام 347 شركة صينية جديدة. بينما حلّت الشركات التركية في المركز التاسع بواقع 329 شركة جديدة، والشركات العراقية في المركز العاشر بانضمام 303 شركات جديدة.

قطاعات جديدة

أمّا من حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من عام 2025، فقد احتل قطاع تجارة الجملة والتجزئة المركز الأول بنسبة 36.2% من إجمالي عدد الأعضاء الجدد، تلاه قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال في المركز الثاني بنسبة 35.4% من العدد الإجمالي. وجاء قطاع البناء في المركز الثالث بواقع 16.7%، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية رابعاً بنسبة 7.7%، وخامساً قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 7.5% من إجمالي عدد الأعضاء الجدد.