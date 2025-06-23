انطلاق حملة «جوائز ذهبية» لـ 30 فائزاً خلال مفاجآت صيف دبي 2025





تستعد مجموعة دبي للمجوهرات لإضفاء بريق خاص على موسم مفاجآت صيف دبي 2025 من خلال حملة استثنائية هي الأضخم حتى الآن، تحت عنوان «جوائز ذهبية»، والتي تمتد من 27 يونيو حتى 30 أغسطس، مقدمة لزوار دبي والمقيمين موسماً حافلاً بالمكافآت والتوفير والمفاجآت الذهبية.

فرص ذهبية لـ 30 رابحاً

بمجرد شراء مجوهرات بقيمة 1.000 درهم أو أكثر من أي من المتاجر المشاركة، يدخل المتسوق السحب الحصري الذي تنظمه المجموعة للفوز بواحدة من 30 سبيكة ذهبية تزن 12 غراماً، سيتم توزيعها على مدار فترة الحملة.

عروض حصرية ضمن مفاجآت صيف دبي 2025

إلى جانب السحب، تقدم مجموعة دبي للمجوهرات أربعة عروض ترويجية متميزة في متاجر المجوهرات المشاركة، تشمل:

• هدايا مجانية: هدايا فاخرة عند التسوق من متاجر مختارة.

• خصم حتى 50% على رسوم المصنعية: عرض حصري على مجموعة مختارة من المجوهرات الذهبية.

• استبدال الذهب القديم دون أي خصم على القيمة الأساسية: إمكانية استبدال الذهب القديم بتصاميم جديدة دون فقدان أي قيمة.

• خصومات حتى 70% على مجوهرات الألماس واللؤلؤ: تصاميم خالدة بأسعار استثنائية.

وتأتي هذه العروض لتلبي احتياجات جميع المتسوقين، سواء الباحثين عن هدية مثالية أم الراغبين في اقتناء قطعة خاصة لأنفسهم أو للتسوق من أجل الأهل خارج الدولة.

مزايا حصرية لحاملي بطاقات فيزا

يحظى حاملو بطاقات «فيزا» بمكافآت إضافية تشمل استرداداً نقدياً فورياً عند الشراء من المتاجر المشاركة، وفقاً للآتي:

• استرداد نقدي بقيمة 300 درهم عند الإنفاق بقيمة 5.000 درهم أو أكثر

• استرداد نقدي بقيمة 500 درهم عند الشراء بقيمة 7.500 درهم أو أكثر

• استرداد نقدي بقيمة 750 درهماً عند الشراء بـ 10.000 درهم أو أكثر (على مجموعة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ)

كما يدخل كل من يشتري مجوهرات بقيمة 1.000 درهم أو أكثر باستخدام بطاقة فيزا في السحب الرقمي للفوز بقسائم مجوهرات تصل قيمتها الإجمالية إلى 175.000 درهم، حيث سيحصل 50 فائزاً على قسائم مجوهرات بقيمة 3.500 درهم لكل منهم.

ويمكن للمتسوقين الدخول في السحب مباشرة من المتجر عن طريق مسح رمز QR للحملة بعد إتمام عملية الشراء باستخدام بطاقة فيزا.

وفي تعليقها على الحملة، قالت ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات: «تواصل مفاجآت صيف دبي جذب المتسوقين الباحثين عن القيمة، ومع حملتنا الجديدة، نقدم مزيجاً فريداً من الجوائز المميزة والعروض التنافسية، مما يعزز مكانة دبي عاصمة للذهب والمجوهرات».