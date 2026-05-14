برنامج تدريبي لدعم شباب الشارقة بالمهارات المالية الأساسية

نظّمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، ممثلة بمركز التدريب المالي، ومجلس شباب الدائرة، بالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب، برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان «خطّط مالياً... لحياة أفضل»، في إطار جهود مشتركة تهدف إلى دعم شباب الإمارة بالمهارات المالية الأساسية، وتعزيز وعيهم بأهمية التخطيط المالي والإدارة الذكية للموارد.

ويأتي تنظيم البرنامج تأكيداً لتعزيز وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومجالس الشباب، وحرصها على تقديم مبادرات نوعية تسهم في إعداد جيل واعٍ مالياً.

وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة: «يجسّد هذا البرنامج التزام دائرة المالية المركزية بالشارقة بتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب، من خلال تزويدهم بالمعارف والأدوات العملية التي تمكّنهم من إدارة مواردهم بكفاءة، وبناء قرارات مالية أكثر وعياً واتزاناً. كما يعكس التعاون مع مجلس الشارقة للشباب ومجلس شباب الدائرة حرصنا على توحيد الجهود لإطلاق مبادرات نوعية تستجيب لتطلعات الشباب، وتسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتعامل معها بمرونة وكفاءة». وأضاف: «نؤمن بأن الاستثمار في الوعي المالي للشباب يمثل استثماراً في مستقبل أكثر استدامة، حيث يسهم في بناء أفراد قادرين على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الحاضرة والتخطيط للمستقبل، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة».

وأكدت موزة الكتبي، عضو مجلس الشارقة للشباب، أن تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب يُعد من المحاور المهمة في إعداد جيل أكثر وعياً واستعداداً للمستقبل، مشيرة إلى أهمية تنمية مهارات التخطيط المالي والادخار والاستثمار لديهم. وأضافت أن مجلس الشارقة للشباب يحرص باستمرار على التعاون مع المجالس المؤسسية في الإمارة، من بينها مجلس شباب دائرة المالية المركزية، لتقديم مبادرات وبرامج تفاعلية تسهم في نشر الوعي والثقافة المالية بين الشباب، وتنمية مهاراتهم في إدارة الموارد والتخطيط للمستقبل، بما يواكب توجهات الاقتصاد الوطني والأجندة الوطنية للشباب 2031، ويدعم جودة الحياة والاستقرار المالي لديهم. كما أشادت بالتعاون المثمر مع مركز التدريب المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة، ودوره الفاعل في تمكين الشباب وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل في المجال المالي.

المعرفة والتطبيق

وشهد البرنامج الذي أُقيم على مدى يومين بواقع 6 ساعات يومياً، طرح مجموعة من المحاور المتخصصة، حيث تناول اليوم الأول أبرز مجالات الشؤون المالية التخصصية، بما يشمل الحسابات، والموازنات، والمشتريات، والضرائب، والسياسات المالية، والدين العام. وفي اليوم الثاني، استعرض البرنامج آليات الاستثمار الدولي، حيث تناول أسس وعوامل الاستثمار في الأسهم، ومفاهيم الادخار المالي.