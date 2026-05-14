«دبي القابضة للعقارات» تتعاون مع «هاسبي» لتحسين تجربة التمويل السكني

وتؤكد التسهيلات التمويلية الأخيرة المرتبطة بالاستدامة بقيمة 250 مليون درهم التزامنا بتوفير حلول تمويلية مبتكرة خاصة، ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
إننا نسعى من خلال هذه الشراكات إلى تحقيق النجاح التجاري والأثر الإيجابي على المجتمع، ونفخر بالمساهمة بدور محوري في التوسع الملحوظ الذي شهدته «براندز فور لس»، ما يبرهن على قدرة الصيرفة الإسلامية على أن تكون حافزاً لبناء مؤسسات وفق المستويات العالمية».
وعلى مدى العقد الماضي، كان «الإمارات الإسلامي» داعماً حقيقياً لمسيرة نمونا، حيث قدم حلولاً مصرفية مبتكرة وأبدى تفهماً عميقاً لاحتياجات أعمالنا، ما ساعدنا على الاستثمار والتوسع والتطور.
وتعد هذه التسهيلات التمويلية الجديدة المرتبطة بالاستدامة تطوراً طبيعياً لالتزامنا المشترك بممارسات الأعمال المسؤولة، وتعزز شراكتنا، ونحن نمضي قدماً نحو المرحلة التالية من النمو وتعزيز مكانتنا في قطاع التجزئة العالمي».
ووصلت هذه الشراكة الدائمة إلى محطة مهمة في عام 2024، عندما استحوذت شركة «تي جيه إكس»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تجارة التجزئة بأسعار مخفضة، على حصة 35% في «براندز فور لس» بقيمة 1.2 مليار دولار، ما وفر مصداقية عالمية للمجموعة وأظهر إمكانات الشركات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.