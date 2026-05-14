«الإمارات الإسلامي» يقدم 250 مليون درهم تسهيلات تمويلية لـ «براندز فور لس»

أعلن «الإمارات الإسلامي» عن إتمام تنفيذ تسهيلات تمويلية مرتبطة بالاستدامة بقيمة 250 مليون درهم لصالح مجموعة «براندز فور لس». وتعزز هذه الصفقة التزاماً مشتركاً بالنمو المستدام، وتمثل مرحلة جديدة في شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من 10 سنوات.

ويعزز هذا التمويل الجديد، الذي يرتبط بدقة بمؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ريادة «الإمارات الإسلامي» في طرح حلول التمويل الإسلامي المبتكرة في السوق. ويُستكمل هذا التمويل من خلال خطوط إضافية متجددة لرأس المال العامل، مصممة لدعم العمليات اليومية وأحجام التجارة لمجموعة «براندز فور لس».

وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «على مدى أكثر من عقد من الزمن، يعد تعاوننا مع مجموعة «براندز فور لس» دليلاً على رؤيتنا للنمو المستدام. وتؤكد التسهيلات التمويلية الأخيرة المرتبطة بالاستدامة بقيمة 250 مليون درهم التزامنا بتوفير حلول تمويلية مبتكرة خاصة، ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

إننا نسعى من خلال هذه الشراكات إلى تحقيق النجاح التجاري والأثر الإيجابي على المجتمع، ونفخر بالمساهمة بدور محوري في التوسع الملحوظ الذي شهدته «براندز فور لس»، ما يبرهن على قدرة الصيرفة الإسلامية على أن تكون حافزاً لبناء مؤسسات وفق المستويات العالمية».

من جانبه، قال توفيق كريدية، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «براندز فور لس»: «في مجموعة براندز فور لس، ينصب اهتمامنا على بناء منصة لتجارة التجزئة تتسم بالمرونة ويكون المستهلكون محورها، وتواصل نموها في المنطقة وخارجها. وعلى مدى العقد الماضي، كان «الإمارات الإسلامي» داعماً حقيقياً لمسيرة نمونا، حيث قدم حلولاً مصرفية مبتكرة وأبدى تفهماً عميقاً لاحتياجات أعمالنا، ما ساعدنا على الاستثمار والتوسع والتطور.

وتعد هذه التسهيلات التمويلية الجديدة المرتبطة بالاستدامة تطوراً طبيعياً لالتزامنا المشترك بممارسات الأعمال المسؤولة، وتعزز شراكتنا، ونحن نمضي قدماً نحو المرحلة التالية من النمو وتعزيز مكانتنا في قطاع التجزئة العالمي».

ويحتفي «الإمارات الإسلامي» ومجموعة «براندز فور لس» بشراكة استراتيجية تمتد لأكثر من 10 سنوات، كان لها دور محوري في دعم نمو إحدى أنجح منصات البيع بالتجزئة بأسعار مخفضة في المنطقة. ووصلت هذه الشراكة الدائمة إلى محطة مهمة في عام 2024، عندما استحوذت شركة «تي جيه إكس»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تجارة التجزئة بأسعار مخفضة، على حصة 35% في «براندز فور لس» بقيمة 1.2 مليار دولار، ما وفر مصداقية عالمية للمجموعة وأظهر إمكانات الشركات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.