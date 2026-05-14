الإمارات تواصل تعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية

تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية رائدة عبر جذب أرقى علامات الضيافة، مدعومة ببنية تحتية متطورة، واستثمارات ضخمة، ورؤية استراتيجية سياحية طموحة، مع تواصل استقطاب أبرز العلامات التجارية.

وفي هذا الإطار، يستعد فندق «روتانا رأس الخيمة – ذي مانغروفز» لافتتاح أبوابه قريباً، في خطوة من شأنها تعزيز البنية التحتية لقطاع الضيافة والفعاليات في الإمارة، وتقديم تجربة تجمع بين رفاهية الإقامة والطبيعة الخلابة المحيطة بأشجار المانغروف.

ويقع الفندق الجديد وسط مشاهد طبيعية مميزة من أشجار المانغروف في رأس الخيمة، ويضم 258 غرفة وجناحاً فاخراً، صُممت لتلبية احتياجات ضيوف الأعمال والسياح والعائلات، ضمن تجربة متكاملة تجمع بين الاسترخاء والترفيه واستضافة الفعاليات الكبرى.

ومن المتوقع أن يشكل الفندق وجهة رئيسية لاستضافة المؤتمرات وحفلات الزفاف والتجمعات الاجتماعية، بفضل ما يوفره من مرافق متطورة ومساحات داخلية وخارجية مطلة على الواجهة المائية.

ويضم الفندق أكبر قاعة احتفالات خالية من الأعمدة في رأس الخيمة، إلى جانب عشر قاعات اجتماعات، تتميز ست منها بإضاءة طبيعية وإطلالات بانورامية على أشجار المانغروف، إضافة إلى منطقة مخصصة للفعاليات الخارجية، ما يجعله خياراً مثالياً للفعاليات المؤسسية والمناسبات الاجتماعية.

ويستهدف الفندق أيضاً سوق حفلات الزفاف الفاخرة، من خلال توفير قاعة احتفالات واسعة ومواقع خارجية رومانسية مطلة على المياه، إلى جانب جناح عرائسي فاخر وخدمات متخصصة لتنظيم المناسبات.

وقال شادي نقولا، المدير العام للفندق: «تتميز إمارة رأس الخيمة بجمال طبيعي استثنائي، واختيار موقعنا وسط أشجار المانغروف يعكس التزامنا بتقديم تجربة أصيلة تنبض بروح المكان. نهدف إلى إنشاء معلم بارز يحتضن أهم الفعاليات المؤسسية والاجتماعية والثقافية في الإمارة».

وأضاف أن الفندق سيوفر تجربة تجمع بين هدوء الطبيعة وخدمات الضيافة العالمية، بما ينسجم مع طموحات رأس الخيمة في توسيع قطاع الفعاليات والسياحة المؤسسية.

ويأتي افتتاح الفندق ضمن مساعي رأس الخيمة لتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية تعتمد على التنوع الطبيعي والاستثمارات الفندقية الحديثة، في وقت تشهد فيه الإمارة نمواً متسارعاً في أعداد الزوار وسياحة الأعمال والفعاليات.