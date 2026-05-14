أرباح «دريك آند سكل» تقفز 81% إلى 4.4 ملايين درهم

سجلت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال صافي ربح قدره 4.4 ملايين درهم خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 81% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع إجمالي الربح إلى 8.2 ملايين درهم مقارنة بـ2.2 مليون درهم في الربع الأول من 2025، كما ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 11% مقارنة بـ7% في الفترة المماثلة من العام السابق، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية على مستوى مشاريع المجموعة.

وبلغت الإيرادات 76.6 مليون درهم الربع الأول بارتفاع بنسبة 152% على أساس سنوي.

ويعود سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع هامش الربح إلى 10.8% مقارنة بـ7.2% خلال الربع الأول 2025، نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة أكبر من ارتفاع تكلفة الإيرادات.

كما يعود إلى تحقيق عكس مخصص صرف السندات بـ25.2 مليون درهم، وتحقيق عكس مخصص القضايا القانونية بـ4.2 ملايين درهم، وتحقيق عكس مخصص المطالبات الإضافية المتعلقة بصكوك قابلة للتحويل الإلزامي بـ3.1 ملايين درهم، مقابل لا شيء خلال الفترة نفسها المماثلة عام 2025.

الخسائر المتراكمة

من جهة أخرى، أعلنت شركة دريك آند سكل أن خسائرها المتراكمة بلغت 1.67 مليار درهم، بنهاية الربع الأول 2026، ما يعادل 58% من رأس المال المدفوع.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الخسائر المتراكمة بدأت بالظهور في الميزانية العمومية في الربع الثالث من العام 2015 إلى عام 2019، وذلك بسبب تجاوزات في تكاليف المشاريع والذمم المدينة لعقود المشاريع القديمة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، والانخفاض الكامل في قيمة الشهرة والعلامة التجارية كما في 2018، وتسييل الكفالات البنكية نتيجة لضعف الأداء في المشاريع القديمة، حيث كانت التكاليف الفعلية لإنجاز المشاريع أعلى من الميزانيات التقديرية، إضافة إلى الحظر المصرفي والأحكام القضائية، ما أدى إلى عدم القدرة على توفير السيولة لتمويل المشاريع والعمليات.

وأضافت الشركة أن الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة الخسائر المتراكمة تشمل تنفيذ خطة عمل إعادة الهيكلة، وتحسين وضع السيولة بعد زيادة حقوق الملكية الجديدة، وتطوير كفاءة وفعالية الممارسات التجارية، ومتابعة الدعاوى القضائية لتحصيل جميع الذمم المدينة للشركة، والسيطرة على النفقات العامة إلى أفضل مستوى ممكن، والتقدم لعطاءات مشاريع جديدة لتحقيق أرباح تشغيلية وخلق قيمة مضافة لأعمال الشركة، وتعديل استراتيجية المجموعة لتقليل الاعتماد على مجالات الهندسة والإنشاءات، وقطاعات البنية التحتية والمياه، من خلال التنويع في تطوير العقارات ومشاريع الهندسة المتخصصة.

وذكرت الشركة أنه تمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة من قبل محكمة الاستئناف في دبي بتاريخ 1 نوفمبر 2023، وأن الإجراءات التي ستتخذها الشركة لمعالجة المتراكمة والخطة المعتمدة الخسائر تشمل الفوز بمشاريع مربحة جديدة، وذلك خلال سنة، حيث تم الإعلان أخيراً عن الفوز في مشاريع جديدة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها بقيمة إجمالية تبلغ 1400 مليون درهم خلال سنة 2025، كما تم الإعلان عن أول مشاريعها للتطوير العقاري، ومن المتوقع اكتماله بنهاية عام 2027، وتحصيل مبالغ مستحقة القبض التي سبق أن تم أخذ مخصصات لها بنسبة 100% خلال سنة، حيث بدأ هذا الإجراء في مرحلة مبكرة قبل الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، وتحصيلات من القضايا القانونية، حيث تخضع للجداول الزمنية للمحاكم المحلية، إذ بدأت في مرحلة مبكرة قبل الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، وقامت المجموعة بالإفصاح في سوق دبي المالي عن حالة بعض القضايا القانونية، كما تم تعيين العديد من الشركات القانونية لمتابعة هذه القضايا.

بالإضافة إلىلا تحصيل أرصدة البنوك المقيدة وأرباح الأسهم لمدة سنة، حيث تمكنت المجموعة من استرداد أرصدة بنكية مقيدة من حسابات مصرفية قديمة بعد تسوية القضايا القانونية المرتبطة بهذه الحسابات بمبلغ قدره مليون درهم، بالإضافة إلى دخل توزيعات أرباح من استثمار في صندوق استثماري بمبلغ 1.7 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2025.