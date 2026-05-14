«بروبتيك كونيكت» تفتتح مكتباً إقليمياً في مركز دبي المالي

أعلنت شركة «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط» افتتاح مكتب إقليمي لها في مركز دبي المالي العالمي، بدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في خطوة تعكس تنامي حضور الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار العقاري وامتداداً للزخم الذي يشهده قطاع تكنولوجيا العقارات في دبي.

ويمثل افتتاح المكتب الإقليمي لشركة «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط»، الحاصلة على رخصة تجارية من مركز دبي المالي العالمي، خطوة استراتيجية تدعم توسع الشركات المتخصصة في تكنولوجيا العقارات، وتعزز من حضور دبي بيئة حاضنة للابتكار، ضمن منظومة متكاملة تعمل الدائرة على تطويرها بشكل مستمر.

ثقة عالمية

وأكد محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن هذه الخطوة تُجسد ثقة عالمية متزايدة في البيئة التنظيمية والاستثمارية التي توفرها دبي، وقال: «تواصل دبي ترسيخ موقعها العالمي في تكنولوجيا العقارات، عبر بناء منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار، والأطر التنظيمية المرنة، والشراكات الفاعلة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية ويدعم استدامة نمو القطاع».

وأضاف: «النجاح الذي حققته النسخة الأولى من معرض «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط» شكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الدولي في مجال الابتكار العقاري، ويعكس الدور الذي تؤديه دبي في قيادة التحول الرقمي وترسيخ مفاهيم جديدة في تطوير القطاع».

وقال ماثيو مالتزوف، الرئيس التنفيذي لشركة «بروبتيك كونيكت»: «يعكس افتتاح مكتبنا في دبي مستوى الثقة الذي نضعه في البيئة الديناميكية التي توفرها الإمارة، والتي تجمع بين رؤية واضحة للتطوير، وبنية تنظيمية داعمة، ومنظومة متكاملة تفتح المجال أمام الابتكار.

ونرى في دبي منصة مثالية لتوسيع حضورنا في المنطقة، والعمل مع شركائنا وفي مقدمتهم دائرة الأراضي والأملاك في دبي لدفع حدود الابتكار في قطاع العقارات».

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تنظيم فعالية PropTech Elevate x REES، وهي جلسة متخصصة عُقدت بحضور نخبة من الجهات الحكومية وقادة القطاع العقاري وشركات تكنولوجيا العقارات الواعدة، بتنظيم «مركز دبي لتكنولوجيا العقارات» وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومنصة REES. وقد مثلت الجلسة منصة لتبادل الرؤى حول توجهات شركات التكنولوجيا العقارية ومواءمة أولويات القطاع، إلى جانب تسليط الضوء على حلول ابتكارية تدعم أجندة دبي للتحول في القطاع العقاري.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «بوصفها منصة رائدة لقطاع تكنولوجيا العقارات، فإن تواجد «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط» في مركز دبي المالي العالمي سيُسهم في تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف أطراف القطاع، من خلال جمع المستثمرين ورواد الابتكار وقادة القطاع العقاري من دبي ودولة الإمارات والمنطقة.

كما تعزز مبادرات نوعية مثل «PropTech Elevate x REES» هذا الزخم، عبر مواءمة أولويات القطاع وتسليط الضوء على الابتكارات التي تدعم أجندة دبي للتحول في القطاع العقاري».

ويأتي افتتاح المكتب تتويجاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من معرض PropTech Connect Middle East 2026، الذي أُقيم في دبي خلال شهر فبراير الماضي، ونجح في استقطاب أكثر من 3000 مشارك وما يزيد على 300 متحدث، إلى جانب ما أسهم به من ترسيخ موقع الإمارة منصة تجمع بين التكنولوجيا والاستثمار العقاري، وتعزز فرص التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع.

ويجسد هذا التوسع ثمرة للجهود المتواصلة التي تقودها «أراضي دبي» لتطوير منظومة متكاملة لتكنولوجيا العقارات، تقوم على تمكين الابتكار، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمطورين والشركات التقنية، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للشركات العالمية والناشئة.

وقد شكل المعرض منصة عالمية نوعية استقطبت نخبة من المتخصصين وصناع القرار، بما يعكس تنامي مكانة دبي مركزاً رئيسياً لالتقاء التكنولوجيا مع الاستثمار العقاري على المستوى الدولي، ودورها المحوري في دعم تدفقات الاستثمار وتعزيز الشراكات العابرة للحدود.

وسيتم الإعلان قريباً عن موعد تنظيم النسخة المقبلة من المعرض في دبي خلال عام 2027، مع توقعات بنمو أكبر على مستوى المشاركة، واستهداف أكثر من 4000 مشارك و2000 شركة متخصصة في تكنولوجيا العقارات، بما يعزز مكانة الحدث منصة محورية على مستوى المنطقة.

ويأتي هذا التوجه في سياق الرؤية الإستراتيجية التي تقودها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، واللتين تضعان الابتكار والتحول الرقمي في صميم تطوير القطاع، وتعززان من جاذبية الإمارة مركزاً عالمياً متقدماً للاستثمار العقاري.