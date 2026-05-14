18.35 مليون درهم أرباح «سبيس 42» خلال الربع الأول

سجلت مجموعة «سبيس 42»، إيرادات بلغت 116 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعومةً بأداء قياسي لوحدة «الخدمات الفضائية» خلال هذه الفترة مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 15%، مسجلةً بذلك الربع الرابع على التوالي من نمو الإيرادات. وبلغت أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 52 مليون دولار، فيما بلغ صافي الربح نحو 18.35 مليون درهم (ما يعادل 5 ملايين دولار) بهامش ربح وصل إلى 4%.

وقالت «سبيس 42» في بيان لها - الخميس - يعزى ذلك إلى الأداء القوي لقطاع الأعمال الحكومية، الذي واصل الاستفادة على أساس سنوي من العقد الحكومي لخدمات السعة بقيمة 700 مليون دولار والممتد لخمس عشرة سنة، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2025 عقب الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي «الثريا-4». ومن المتوقع وفق المجموعة أن يستمر هذا المسار مع إطلاق تطبيقات حكومية وتجارية جديدة خلال عام 2026.

وواصلت وحدة «الحلول الذكية» تنفيذ تحولها الاستراتيجي من خلال إعادة التركيز على برامج قابلة للتوسع والتنفيذ المنهجي، بما يتماشى مع قدراتها الأساسية في مجالات رصد الأرض والتحليلات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي. وحافظت «سبيس 42» على قاعدة مالية قوية، حيث اختتمت الربع الأول من العام بسيولة نقدية تتجاوز مليار دولار، وإيرادات مستقبلية متعاقد عليها بقيمة 6.4 مليارات دولار، مما يوفر قدرة كبيرة على تنفيذ استراتيجيتها.

وقال كريم ميشيل الصّباغ، العضو المنتدب لشركة «سبيس 42»، إن «سبيس 42» واصلت خلال الربع الأول من عام 2026 تحقيق نمو في الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع الحفاظ على الانضباط الصارم في إدارة التكاليف والتركيز على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، وحققت الشركة أداءً مالياً قوياً في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مما يعكس مرونة نموذج أعمالها ومتانة الأسس التي أرستها.

وأفاد بأن هذا الأداء يؤكد قدرة «سبيس 42» على دعم مختلف الخدمات للقطاعات الحكومية والتجارية. وأضاف أن وحدة الخدمات الفضائية حققت أعلى إيرادات لها على الإطلاق خلال الربع الأول، بينما واصلت وحدة الحلول الذكية تحولها الاستراتيجي من خلال التركيز على مشاريع أكثر استدامة وقيمة، تتماشى مع مجالات عمل الشركة الرئيسية، وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة الاستثمار في البنية التحتية والشراكات والموارد التي ستسهم في رسم مستقبل «سبيس 42» في السنوات المقبلة.

وفيما يخص توفير البيانات الجيومكانية عالية الجودة، استكملت «سبيس 42» اختبارات التشغيل المدارية للأقمار الاصطناعية الرادارية «فورسايت-3» و«فورسايت-4» و«فورسايت-5»، التي تم تطويرها بالشراكة مع «آيس آي»، وأُطلقت في نوفمبر 2025، على أن تبدأ العمليات التجارية خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعزز قدرات «الحلول الذكية» ذات الاستخدام المزدوج.