«ريبورتاج جروب» نموذج التطوير الخالي من الديون.. والمبيعات 9.6 مليارات درهم

في وقت يواجه فيه القطاع العقاري العالمي ضغوطاً تمويلية متزايدة وارتفاعاً في تكاليف الاقتراض، برزت مجموعة «ريبورتاج جروب كنموذج استثنائي للنمو المستدام، بعدما نجحت في بناء واحدة من أسرع شركات التطوير العقاري الخاصة نمواً في المنطقة عبر نموذج تشغيلي خالٍ من الديون، مكنها من تحقيق مبيعات قياسية بلغت 9.6 مليارات درهم خلال 2025 بنمو سنوي وصل إلى 90%.

وجاءت مشاركة المجموعة كشريك استراتيجي في «قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026» (ADIS 2026)، لتؤكد تنامي ثقلها في مشهد التطوير العقاري الإقليمي والدولي، في ظل توسع عملياتها من دولة الإمارات إلى أسواق تشمل مصر والسعودية وتركيا وأفريقيا وأذربيجان وألبانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب خطط توسعية تستهدف أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

ويعكس الأداء القوي للمجموعة التحول المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الضخمة، والرؤية الحضرية طويلة الأجل، وتزايد جاذبية الإمارة للمستثمرين العالميين ورؤوس الأموال الأجنبية.

وخلال جلسة نقاشية ضمن القمة، أكد المهندس ملهم غازي خريبة أن سوق الإسكان في أبوظبي يشهد مرحلة جديدة من النمو ترتكز على جودة الحياة والتخطيط الحضري المتكامل، مشيراً إلى أن الطلب بات أكثر تركيزاً على المجتمعات الحديثة التي توفر قيمة استثمارية طويلة الأجل إلى جانب الخدمات المتكاملة.

وأوضح أن «ريبورتاج جروب» تبنت استراتيجية مختلفة عن النماذج التقليدية في القطاع، من خلال الاعتماد على هيكل مالي خالٍ من الديون، ما وفر للشركة مرونة تشغيلية أعلى وقدرة أكبر على التوسع السريع واتخاذ القرار بكفاءة، بعيداً عن ضغوط التمويل وأسعار الفائدة.

وأضاف أن المجموعة تعتمد على منظومة تشغيلية متكاملة رأسياً تتيح لها التحكم بنحو 80% من سلسلة القيمة، بدءاً من التطوير والإنشاءات والمشتريات وحتى التسليم النهائي، وهو ما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية والحفاظ على تنافسية الأسعار دون المساس بجودة المشاريع.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تمنح الشركة قدرة أكبر على تطوير مجتمعات سكنية حديثة تجمع بين التصميم المعماري المتطور، والمساحات الخضراء، والمرافق الذكية، وتجربة السكن العصرية، مع الحفاظ على مستويات أسعار تنافسية تستهدف شريحة أوسع من المستثمرين والمشترين.

وتعكس تحركات «ريبورتاج جروب تنامي مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري المستدام، في وقت تواصل فيه الإمارة تطوير بنيتها التحتية وتعزيز بيئتها الاستثمارية، ما يدعم تدفقات رؤوس الأموال ويحفز توسع الشركات العقارية الإماراتية نحو الأسواق الدولية.

