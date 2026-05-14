«دبي للاستثمار» تبحث الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان

استعرضت دبي للاستثمار محفظة مشروعاتها في تطوير العقارات والإنشاءات والتصنيع وخدمات دعم البنية التحتية خلال لقاء لبحث الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان. وعقدت دبي للاستثمار، اجتماعاً رفيع المستوى مع معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان. وترأس وفد الشركة خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، بمشاركة عدد من الشخصيات القيادية في فريق الإدارة، لاستكشاف فرص الاستثمار المحتملة في سلطنة عُمان.

وتم خلال الاجتماع بحث الفرص الاستثمارية المحتملة في سلطنة عُمان، مع التركيز على قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به مثل البناء ومواد الإنشاء والبنية التحتية.

ويأتي اللقاء ضمن توجه دبي للاستثمار لتعزيز حضورها في المنطقة عبر التركيز على الشراكات التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.

الحوار المباشر

وقال خالد بن كلبان: يعكس اللقاء مع معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان، أهمية الحوار المباشر في تعزيز فرص الاستثمار في المنطقة. وتواصل سلطنة عُمان تقديم نموذج واضح ومنظم في تطوير القطاع العمراني، مدعوماً بإطار تشريعي مرن يدعم الاستثمارات طويلة الأجل. وتتمتع دبي للاستثمار بمكانة راسخة تُمكّنها من توظيف استثماراتها وخلق قيمة مضافة في المشاريع المتكاملة، مستفيدةً من تنوع أعمالها وخبرتها في الأسواق الخليجية، ما يسهم في تعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع مستدامة تحقق المنفعة المتبادلة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تطور مشهد التنمية العمرانية في سلطنة عُمان، والنمو المتسارع في مشاريع العقارات والبنية التحتية الضخمة. واستعرضت دبي للاستثمار محفظتها المتكاملة التي تشمل تطوير العقارات والإنشاءات والتصنيع وخدمات دعم البنية التحتية، ما يعزز قدرتها على المساهمة في المشاريع التي تتطلب تنفيذاً متكاملاً. كما تم التطرق إلى القدرات الصناعية والخدمية المتميزة للمجموعة، ودورها في دعم المشاريع الكبرى وتعزيز الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل في سلطنة عُمان.