فلاي دبي تطلق رحلات مباشرة إلى بنغازي في ليبيا

أعلنت فلاي دبي عن إطلاق رحلات مباشرة إلى بنغازي في ليبيا، لتصبح بذلك أول شركة طيران وطنية تُسيّر رحلات مباشرة بين دبي ومطار بنغازي بنينا الدولي. وسيتم تشغيل الرحلات بدءاً من 17 يونيو انطلاقاً من المبنى 3 بمطار دبي الدولي وبمعدل 3 رحلات أسبوعياً.

ويعزز الخط الجديد من الربط الجوي بين دولة الإمارات وليبيا، كما سيوفر للمسافرين من بنغازي وصولاً سهلاً إلى شبكة فلاي دبي المتنامية عبر مركز دبي للطيران.

خطوة مهمة

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «يمثل إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى ليبيا خطوة مهمة ضمن استراتيجية توسيع شبكتنا، ويؤكد التزامنا بفتح أسواق جديدة لم تكن مخدومة سابقاً برحلات طيران وتعزيز الربط الجوي بين الدول. وعملنا مؤخراً على توسيع نطاق عملياتنا مع التركيز المستمر على إضافة خطوط جديدة وزيادة عدد الرحلات مع تنامي الطلب على السفر، ومن المتوقع أن تصل شبكتنا بحلول الصيف إلى أكثر من 100 وجهة. مكنتنا قوة ومرونة وسرعة استجابة قطاع الطيران في الإمارات من مواصلة النمو والاستفادة من موقع دبي المحوري لاستكشاف أسواق جديدة وناشئة مثل ليبيا».

وبإضافة بنغازي، تتوسع شبكة فلاي دبي في شرق وشمال أفريقيا لتشمل 13 وجهة، تعكس التزام الشركة بفتح أسواق جديدة لم تُخدَم بشكل كافٍ، ودعم التجارة والسياحة والتبادل الثقافي من خلال خطوط جوية مباشرة إلى دبي. وكانت الناقلة قد بدأت مؤخراً عملياتها في نيروبي، ثاني وجهاتها في كينيا بعد مومباسا، وأطلقت رحلات موسمية إلى العلمين في مصر، ابتداء من يونيو خلال موسم الصيف المزدحم. وسيتم تشغيل الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، مما يتيح للمسافرين الإستفادة بسلاسة أكثر بتذكرة واحدة، وبإنجاز إجراءات السفر للأمتعة بسهولة، والوصول إلى شبكة مشتركة واسعة.

وقال سودير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «يسرنا الإعلان عن إطلاق رحلاتنا إلى بنغازي، وتعزيز نمو شبكتنا في السوق الإفريقي. تُعد ليبيا سوقاً مهمة ذات مقومات تجارية قوية، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن طائراتنا وتوفير خيارات سفر أكثر ملاءمة لهم. ومع زيادة عملياتنا عبر شبكتنا، نستعد في تلبية الطلب المتزايد قبل موسم السفر وعطلة عيد الأضحى، الذي يُعد تقليدياً من أكثر المواسم إزدحاماً في العام، مع توقعات بإستمرار هذا الزخم الإيجابي خلال فصل الصيف وحتى النصف الثاني من العام.»

وخلال الأسابيع الماضية، استأنفت فلاي دبي رحلاتها إلى معظم وجهاتها في شبكتها، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، بالإضافة إلى وجهات مختارة في أوروبا وروسيا.