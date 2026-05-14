«أرادَ» توقع اتفاقية تمويل مع «أبوظبي الأول» بقيمة 100 مليون دولار

أعلنت «أرادَ» توقيع أول اتفاقية تمويل مرتبطة بالاستدامة مع بنك أبوظبي الأول بتسهيلات تمويلية بقيمة 100 مليون دولار وبضمان من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية. وتمت صياغة الاتفاقية بما يتماشى مع أهداف «أرادَ» الرامية إلى تحقيق أثر محلي مستدام، بما يعكس التزامها كمطور رئيسي بمواصلة الاستثمار الأخضر وتبنّي ممارسات البناء المستدام.

وسيتم استخدام التسهيل التمويلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والممتد لخمس سنوات، لتلبية الاحتياجات العامة للشركة ولدعم عمليات التطوير في مشاريع «أرادَ» المختلفة.

مصادر التمويل

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: «تعكس الاتفاقية الجديدة قوة أرادَ في تنويع مصادر التمويل، إلى جانب تعزيز التزامنا بمضاعفة جهودنا لتحقيق أهدافنا في مجال الاستدامة. ورؤيتنا تحظى بدعم شركائنا في بنك أبوظبي الأول ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، والاتفاقية تعزز شراكاتنا القائمة مع الشركات الإيطالية، وتُسهم في دعم نمو الاقتصاد الإيطالي وتعزيز التبادل التجاري بين دولة الإمارات وإيطاليا».

وقال تشيرو أكينو، المدير الإقليمي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية في الشرق الأوسط ورئيس مكتب دبي: «نفخر بالتعاون مع أرادَ الشركة الرائدة التي تمتلك رؤية طموحة ومشاريع استراتيجية من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركات الإيطالية في دولة الإمارات.

ومن خلال دعمنا لهذا التسهيل التمويلي المتوافق مع الشريعة والمرتبط بالاستدامة، تؤكد وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية التزامها بمساندة الشركات الإيطالية العاملة في المنطقة، حتى في ظل بيئة عالمية معقدة ومتغيرة. وتجسد الصفقة طموحنا المستمر في تمكين النمو المستدام وإتاحة فرص أعمال جديدة للكفاءات الإيطالية، فضلاً عن دعم توسع الشركات في الأسواق الدولية وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا والإمارات».

وصنفت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية أرادَ كشريكٍ استراتيجي للشركات الإيطالية، بفضل سجلها كمطور رئيسي في التعاون مع الشركات الإيطالية خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي التمويل المرتبط بالاستدامة والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد النجاحات التي حققتها أرادَ في أسواق رأس المال العالمية منذ عام 2022، حيث جمعت الشركة أكثر من 1.5 مليار دولار من خلال إصدارات الصكوك، عقب حصولها على تصنيف ائتماني مرتفع من وكالتي «موديز» و«فيتش» في عام 2022.