99.5 مليون درهم أرباح "أبوظبي الوطنية للتأمين" في الربع الأول

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال خدمات التأمين متعدد المجالات للشركات والأفراد، الخميس عن تحقيقها نتائج مالية مرنة خلال الربع الأول من عام 2026. وحققت المجموعة صافي أرباح جيد قبل الضريبة بقيمة 99.5 مليون درهم، بواقع انخفاض سنوي بلغ 25.3% نتيجة النهج التحوطي الذي اتبعته الشركة في مخصصات متعلقة بالمخاطر الجيوسياسية بالإضافة إلى التقلبات التي شهدتها أسواق الاستثمار على المدى القصير.

وفي تأكيدها على حماية المتعاملين بالدرجة الأولى، حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين إجمالي الأقساط المكتتبة بقيمة 3789 مليون درهم، مقارنة بقيمة 3862 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الفائت. كما واصل أداء الاكتتاب في المجموعة تحقيق مستويات قوية، وهو ما ظهر في تسجيل نسبة مجمعة بلغت 95.7%، فيما بلغ صافي إيرادات الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة 65.1 مليون درهم، بتراجع قدره 8.8% نتيجة التقلبات المؤقتة في الأسواق المالية.

وتؤكد نسبة النفقات التي سجلتها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بمقدار 16% على استمرار نجاح المجموعة في الحفاظ على هيكلية تكاليف فعالة من خلال الإدارة التشغيلية المنضبطة، مع مواصلة تنفيذ استثمارات استراتيجية مدروسة لدعم نمو الأعمال مستقبلاً.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "أظهرت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال الربع الأول من عام 2026 مرونة عالية وتركيزاً استراتيجياً من خلال توسعها في السوق الهندية، بما يسهم في تعزيز تنويع مصادر الإيرادات. وتستند المجموعة في نظرتها الإيجابية للعام إلى القوة الأساسية لنموذج أعمالها، إلى جانب التوقعات بعودة الأسواق إلى أوضاعها الطبيعية. وإذ تمثل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين شريكاً ملتزماً بتحقيق الرؤى الاقتصادية طويلة الأجل لدولة الإمارات والأسواق الأخرى التي تعمل بها، فإنها تتمتع بمكانة راسخة تؤهلها لمواصلة تحقيق النجاح."

وقال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "رغم حالة عدم اليقين الإقليمي التي واجهت بيئة العمل وتقلبات الأسواق على المدى القصير، إلا أن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تمكنت من تحقيق نتائج قوية ومرنة خلال الربع الأول من العام.

وبلغ إجمالي إيرادات التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، 1.9 مليار درهم، بالمقارنة مع 2.0 مليار دهم في الفترة نفسها من العام الماضي . واستقر صافي نتائج خدمات التأمين عند 114.3 مليون درهم، بالمقارنة مع 141.4 مليون درهم للتفرة نفسها من عام 2025. و بلغ صافي إيرادات الاستثمار 65.1 مليون درهم، بالمقارنة مع 71.4 مليون درهم في العام الفائت، وذلك نتيجة تأثير التقلبات المؤقتة في الأسواق المالية، إلى جانب التدفقات المستقرة لمصادر الإيرادات المتكررة.

وبلغت النفقات التشغيلية الأخرى 63.9 مليون درهم، بالمقارنة مع 56.3 مليون درهم للفترة نفسها من العام الفائت، ما يعكس استمرار الشركة في تركيزها على إدارة التكاليف بكفاءة وضبط النفقات. وبلغت الأرباح قبل الضريبة 99.5 مليون درهم، بالمقارنة مع 133.3 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2025. واستقرت الأرباح بعد الضريبة عند 87.9 مليون درهم، بالمقارنة مع 119.6 مليون درهم في فترة العام الفائت.