نيكاي يبلغ أعلى مستوياته بدعم قطاع التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم ​الخميس للجلسة الثالثة على التوالي ليصل إلى ‌مستوى قياسي بفضل ​موجة حماس في قطاع التكنولوجيا بددت التراجع في السوق ككل.

وزاد نيكاي 0.37 بالمئة إلى 63507.09 نقاط بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 63799.32 نقطة في وقت سابق ⁠من اليوم، لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا هبط 0.47 بالمئة إلى 3901.25 نقطة.

وساعدت أسهم شركات التكنولوجيا مؤشرات وول ستريت على بلوغ أعلى المستويات على ‌الإطلاق في ختام تعاملات أمس.

ومع اقتراب موسم الأرباح في اليابان من نهايته، من المتوقع أن تسجل ‌الشركات المدرجة على توبكس نموا ستة بالمئة تقريبا ‌في صافي أرباحها، وفقا لإحصاء شركة إس.إم.بي.سي نيكو ‌للأوراق المالية أمس ‌الأربعاء. ومن أسباب ذلك الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وقال واتارو أكياما محلل الأسهم ​في نومورا للأوراق ‌المالية "تقود أسهم ​شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات ⁠والمكونات الإلكترونية سوق الأسهم اليابانية اليوم".

وأضاف "بالنظر إلى أداء الأسهم الفردية اليوم، لا يزال هناك عدد غير قليل منها ​يباع ⁠بسبب النتائج ⁠السلبية لذا فإن الحذر من جانب المستثمرين أمر مبرر".

وقالت مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في الذكاء الاصطناعي التي ⁠ساهمت بشكل كبير في مكاسب المؤشر نيكاي هذا العام، أمس الأربعاء إن أرباحها الصافية زادت بأكثر من ثلاثة أمثال في الربع الأول من العام. ومع ذلك، تراجع سهم الشركة 2.6 بالمئة.

وكان أكبر الرابحين ‌من حيث النسبة المئوية على نيكي هو سهم توكاي كاربون الذي ​قفز 15 بالمئة يليه سهم روم كو الذي كسب 13.8 بالمئة.

أما أكبر الخاسرين فكان سهم ميتسوبيشي ماتيريالز الذي هوى 11.3 بالمئة يليه سهم داي نيبون ​برينتينج وخسر 10.8 ‌بالمئة.