إطلاق مبادرة لتمويل الشركات الناشئة في الإمارات

تواصل دبي تعزيز موقعها أحد أبرز المراكز الإقليمية والعالمية لاحتضان الشركات الناشئة، مدعومة ببنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية مرنة، واستثمارات متزايدة في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا. ومع تنامي عدد الشركات الناشئة وتوسع مجالاتها بين التكنولوجيا المالية، والاستدامة، والتقنيات المتقدمة، تتحول الإمارة تدريجياً إلى منصة رئيسية لإطلاق الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع الإقليمي والعالمي.

وفي هذا الصدد، شهدت دبي إطلاق أحد أكبر برامج تمويل الشركات الناشئة في الإمارات تحت اسم «صقور المجلس» الذي يضم نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال.

تأتي هذه المبادرة في وقت تعزز فيه الإمارات موقعها واحدة من أكثر البيئات الجاذبة للشركات الناشئة عالمياً، مع وجود عشرات الآلاف من الشركات الناشئة المسجلة وتنوع قطاعاتها بين التكنولوجيا المالية، والعقارات، والاستدامة، والتقنيات المتقدمة. وبينما تزدهر الفرص، يظل التحدي الأكبر هو تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ممولة وقابلة للنمو، وهو ما يسعى برنامج «صقور المجلس» إلى معالجته عبر جمع المؤسسين بالمستثمرين والموجهين في إطار يقوم على الثقة والإرشاد قبل رأس المال.

ويهدف البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال من خلال الإرشاد المباشر، وإتاحة الفرصة لعرض أفكارهم أمام سبعة من أبرز المستثمرين في الدولة، الذين لا يقدمون التمويل فقط، بل خبرات تمتد عبر سنوات من العمل في قطاعات متعددة.

وشهدت الأمسية الكشف عن نخبة من المستثمرين الذين يشكلون «صقور المجلس»، من بينهم قيادات استثمارية ذات خبرات دولية تمتد في مجالات رأس المال الجريء، والعقارات، والخدمات المالية، وإدارة الأصول.