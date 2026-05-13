دبي ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للعلامات العالمية الفاخرة

تواصل دبي تعزيز موقعها واحدة من أبرز العواصم العالمية في قطاع تجارة وتجزئة السيارات، مستفيدة من بيئة اقتصادية مرنة، وبنية تحتية متطورة، وحضور واسع لأهم العلامات العالمية الفاخرة والتقليدية. ومع تسارع التحول نحو حلول التنقل الذكية والخدمات الرقمية، باتت الإمارة منصة رئيسية لإطلاق نماذج أعمال جديدة تعيد تعريف تجربة العملاء في قطاع السيارات. وفي هذا السياق، أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي عن إطلاق هوية جديدة ونموذج عمليات متطور، في خطوة تعكس التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التنقل في دولة الإمارات والمنطقة.

كشف المركز الميكانيكي للخليج العربي عن إطلاق هوية جديدة لعلامته التجارية ونموذج عمليات متطور، احتفالاً بمسيرة تمتد لـ50 عاماً بصفته واحداً من أكثر الأسماء موثوقية في قطاع تجزئة السيارات في دولة الإمارات.

ويهدف التحول الجديد إلى نقل الشركة من نموذجها التقليدي القائم على بيع السيارات إلى منظومة متكاملة لخدمات التنقل، تجمع بين شراء المركبات واستئجارها وصيانتها ضمن تجربة موحدة تحمل شعار: «دائماً في حركة».

وأكد الدكتور حميد حقباروار، الرئيس التنفيذي لـ«المركز الميكانيكي للخليج العربي»، أن الهوية الجديدة تمثل امتداداً لمسيرة الشركة في بناء الثقة مع العملاء، مشيراً إلى أن الشركة استثمرت مبكراً لمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع التنقل عالمياً.

وقال: «ندرك الاتجاه الذي تمضي إليه منظومة التنقل، وقد استثمرنا لنكون في طليعة هذا التحول. ويجسّد شعار "دائماً في حركة" التزامنا بمواكبة مختلف مراحل الحياة اليومية لعملائنا».

بعد عملية التحول، أصبح المركز الميكانيكي للخليج العربي يعمل كمنصة شاملة تجمع تحت مظلتها علامات السيارات العالمية والخدمات المرتبطة بالتنقل ضمن تجربة موحدة ترتكز على الثقة والشفافية.

وتضم المنظومة علامات عالمية تشمل BMW وMINI وRolls-Royce وBMW Motorrad، إلى جانب Geely وRiddara وINEOS، بالإضافة إلى خدمات Budget وPitstop360 وPrime.

وتهدف الشركة من خلال النموذج الجديد إلى توفير تجربة أكثر سلاسة ومرونة للعملاء، بعيداً عن النماذج التقليدية التي تفصل بين البيع والخدمة والتنقل.

استغرق تطوير الهوية الجديدة أكثر من عام، وجاءت لتعكس توجه الشركة نحو الابتكار والتحول الرقمي والتركيز على احتياجات العملاء.

ويُعد الرمز البصري الجديد العنصر الأبرز في الهوية، حيث يوحّد حضور الشركة عبر جميع الخدمات ونقاط التواصل، مع الحفاظ على الإرث الذي رسخته AGMC منذ تأسيسها عام 1976.

كما أطلقت الشركة موقعها الإلكتروني الجديد، ليكون منصة رقمية متكاملة تتيح للعملاء الوصول إلى مختلف خدمات التنقل بطريقة أكثر مرونة وانسجاماً مع أنماط الحياة الحديثة.

ويخدم المركز الميكانيكي للخليج العربي حالياً أكثر من ألف عميل يومياً عبر أكثر من 50 موقعاً في أنحاء دولة الإمارات، ويخطط لمواصلة الاستثمار في صالات العرض ومراكز الخدمة والبنية التحتية الرقمية خلال السنوات المقبلة.

وأكدت الشركة أن استراتيجيتها الجديدة ترتكز على التوسع القابل للنمو والتحول الرقمي، بما يعزز مكانتها وجهة متكاملة لتلبية مختلف احتياجات التنقل في دولة الإمارات، في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ حضورها العالمي مركزاً رئيسياً لصناعة وتجارة السيارات والخدمات المرتبطة بها.