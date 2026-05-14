«رُوّاد» الشارقة تدعم المشاريع الريادية بـ 1.5 مليون درهم في الربع الأول

كشفت نتائج التقرير الفصلي لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، الملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن الربع الأول من 2026 عن ارتفاع إجمالي القيم التمويلية الممنوحة إلى المشاريع الريادية في الإمارة 108% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، حيث قدمت تمويلات بإجمالي 1.5 مليون درهم، فيما ارتفع إجمالي صفقات الجهات الحكومية مع المشاريع الأعضاء 130.8% مسجلة بدورها 2.3 مليون درهم، بينما انضم 137 مشروعاً ريادياً جديداً إلى شبكة أعضاء المؤسسة، في حين استفاد 205 رواد ورائدات أعمال من البرامج والورش التدريبية المقدمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن النتائج المسجلة لمؤسسة «رواد» خلال الربع الأول تؤكد أن بيئة ريادة الأعمال في الشارقة تواصل انتقالها إلى مرحلة أكثر نضجاً وتخصصاً، حيث باتت مشاريع رواد ورائدات الأعمال المواطنين تتجه بصورة متزايدة نحو القطاعات القائمة على الصناعة والابتكار والتقنيات المتقدمة، إلى جانب تنامي حضور المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والخدمات الرقمية والحلول الذكية.

وأوضح المحمود أن النمو المحقق في تمويل المشاريع والمشتريات الحكومية المبرمة مع أعضاء مؤسسة «رُوّاد» يتزامن مع استمرار المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في الإمارة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية وارتفاع الإقبال على تأسيس المشاريع الجديدة في الإمارة.

وذكرت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» بالتكليف أن المؤسسة قدمت 1.5 مليون درهم لتمويل 3 مشاريع، مقارنة بعدد 4 مشاريع حصلت على التمويل في الربع الأول من 2025 وبقيمة 720 ألف درهم، وهو ما يمثل نمواً نسبته 108%.

وفيما يتعلق بالعضويات الجديدة، أشارت آل علي إلى انضمام 137 مشروعاً إلى عضوية المؤسسة، حيث توزعت أنشطة المشاريع إلى 91 مشروعاً في القطاع التجاري، و45 مشروعاً في القطاع المهني، ومشروع واحد في القطاع الصناعي.