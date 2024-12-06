«سنمارك» تحقق تصنيفاً عالمياً بين أفضل مدارس البكالوريا الدولية

حققت مدرسة سنمارك، التابعة لمجموعة فورتيس للتعليم ، إنجازاً استثنائياً يعكس تفوقها الأكاديمي؛ فقد حصلت المدرسة على المركز 69 عالمياً في التصنيفات العالمية لأفضل مدارس البكالوريا الدولية للعام الدراسي 2023-2024 الصادرة أخيراً، كما قد حصدت المركز الثالث بين أفضل مدارس البكالوريا الدولية من حيث متوسط نقاط برنامج دبلوم البكالوريا الدولية على مستوى دولة الإمارات، مما يعزز مكانتها واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في الدولة.

يصدر موقع IB-Schools هذه التصنيفات لتكريم المدارس ذات الأداء الأفضل في تقديم برنامج دبلوم البكالوريا الدولية، كما يؤكد هذا الإنجاز المميز التزام مدرسة «سنمارك» بالتميز الأكاديمي وتقديم تعليم شامل يضعها في موقع الريادة متقدمة على العديد من المدارس المعروفة في الإمارات.

وقال نيكولاس ريكفورد، مدير مدرسة «سنمارك»: «إن تحقيق تصنيف عالمي متقدم والحصول على المركز الثالث بين مدارس البكالوريا الدولية في الإمارات هو شهادة على الجهود الحثيثة التي يبذلها طلابنا، وتفاني معلمينا الذين لا مثيل لهم، وبيئة التعلم العالمية التي نوفرها في سنمارك، وتعكس هذه الإنجازات التزامنا بإعداد الطلاب بالمهارات والعقلية اللازمة للتألق على الساحة العالمية».

تقع مدرسة «سنمارك» في منطقة مثلث قرية الجميرا الحيوية، وهي معروفة منذ فترة طويلة بأسلوبها التعليمي المبتكر ومعاييرها الأكاديمية العالية، وتخدم المدرسة مجتمعاً طلابياً متنوعاً وتعدهم للتفوق في عالم مترابط وتنافسي بفضل تقديمها لكل من المناهج البريطانية وبرنامج البكالوريا الدولية.

وتعكس النتائج القوية لبرنامج البكالوريا الدولية في «سنمارك» تركيز المدرسة الفريد على التعليم الشامل؛ حيث يجمع منهجها بين الصرامة الأكاديمية والدعم الشخصي، لضمان وصول كل طالب إلى أقصى إمكاناته، كما أن تركيز المدرسة على تطوير «نقاط القوة الشخصية» وبرنامج «التعليم الإيجابي» يميزها، مما يعزز كلاً من النجاح الأكاديمي، والقوة العاطفية والقيادة والمسؤولية الاجتماعية.

وفي دولة الإمارات، حيث المنافسة بين المدارس الدولية المتميزة قوية، يعد صعود مدرسة «سنمارك» إلى قائمة أفضل ثلاث مدارس للبكالوريا الدولية إنجازاً بالغ الأهمية، وقد تجاوزت المدرسة مؤسسات راسخة في الإمارات، مما يعكس سمعتها المتنامية كخيار رائد للعائلات التي تبحث عن تعليم عالمي المستوى في دبي.

وأكد الدكتور نيل هوبيكن، زميل الجمعية الملكية للفنون ومدير التعليم في مجموعة «فورتيس للتعليم»، على مبادئ المجموعة قائلاً: «هدفنا هو توفير الفرص للطلاب للتفوق أكاديمياً واجتماعياً وعاطفياً، ويعكس نجاح مدرسة سنمارك في تصنيفات البكالوريا الدولية الجهد الجماعي لمجتمع مدرستنا، بدءاً من رؤية قيادتنا الرشيدة وصولاً إلى معلمينا المتفانين وطلابنا الطموحين».

ومع استمرار تألق مدرسة «سنمارك» على الساحتين المحلية والعالمية، تظل المدرسة ملتزمة برعاية جيل جديد من المبتكرين والقادة وصناع التغيير. ويعد نجاح المدرسة في تصنيفات البكالوريا الدولية احتفاءً بالإنجاز الأكاديمي وانعكاساً لرسالتها في إعداد طلاب جاهزين للمستقبل ومؤهلين للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية.