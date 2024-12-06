فوكو بوابة جدة يفتتح أبوابه بوصفه مَعلماً جديداً في جدة

أعلنت فنادق فوكو، إحدى منتجعات وفنادق IHG، عن افتتاح فندق فوكو بوابة جدة. ويضم الفندق 706 غرف، يقع في موقع استراتيجي على بعد 25 دقيقة فقط بالسيارة عن مطار جدة الدولي.

وقال أحمد محفوظ المدير العام لفندق فوكو بوابة جدة، يسعدنا أن نعلن عن افتتاح فوكو بوابة جدة، وهو أول فندق من علامة فوكو في جدة، والذي يعتبر إنجازاً بارزاً للعلامة التجارية في هذه المدينة النابضة بالحياة. يمكن لضيوفنا تجربة مزيج فريد من الراحة المتميزة، وكرم الضيافة التي تشتهر بها علامة فوكو، من خلال موقعه المميز القريب من كورنيش جدة، ومعالم المدينة التجارية والثقافية، ونحن نتطلع لاستقبال الضيوف من كافة أنحاء العالم، ليقضوا إقامة مريحة وغنية، على حد سواء. يعمل فريقنا على مدار الساعة، لخلق أجواء حيوية وممتعة ومنفتحة، ليعمل فيها الضيوف ويقضوا وقتاً مريحاً. ومن الرائع جداً، رؤية النتيجة على أرض الواقع.

ويضم قلب فندق فوكو بوابة جدة، مجموعة استثنائية من القاعات المخصصة للفعاليات المختلفة والمصمَّمة لتلهم وتبهر. وبما أنه يُعدّ واحداً من أكثر الفنادق قدرةً استيعابيةً، يوفر الفندق 17 غرفة اجتماعات نموذجية، وقاعة ضخمة للاحتفالات، تتسع لنحو 700 شخص، وهي مثالية للمناسبات الخاصة، والاحتفالات الكبيرة. وكل قاعة تجمع بين الأسلوب الراقي والأداء العملي السلس، لضمان بذلك أن يكون كلّ حدث - سواء كان حفل زفاف، أو مناسبة تقيمها الشركات، أو وليمة- سلساً ومذهلاً في الوقت ذاته.

يستمتع المسافرون من رجال الأعمال بقرب الفندق من منشآت رئيسة، مثل جامعة الملك عبد العزيز، وغرفة جدة للتجارة، بالإضافة إلى وجود العديد من مراكز الأعمال والخدمات الأخرى على مسافة قريبة. ويمكن للسياح أن يكتشفوا الأسواق التجارية القريبة، والمنطقة التاريخية، والكورنيش الشهير، ما يكفل زيارة متكاملة إلى قلب هذه المدينة النابضة بالحياة.