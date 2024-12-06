«بيوند» للتطوير العقاري تطلق «أورايز» في مدينة دبي الملاحية

عقب النجاح المميز وبيع كل وحدات مشروعها الأول «سارية»، أطلقت شركة «بيوند»، مشروعها الثاني المميز «أورايز» ضمن خطتها التطويرية الرئيسية في مدينة دبي الملاحية.

ويمتد مشروع «أورايز» على مساحة مبنية إجمالية تبلغ 62.000 متر مربع، ويضم 530 وحدة سكنية مخصصة، تتنوع بين شقق من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، شاليهات حصرية، وبنتهاوس دوبلكس. تتراوح المساحات المتوسطة للوحدات بين 758 قدماً مربعاً للشقق ذات غرفة نوم واحدة، 1.284 قدماً مربعاً للشقق ذات غرفتي نوم، و1.658 قدماً مربعاً للشقق ذات ثلاث غرف نوم. أما الشاليهات المكونة من غرفتين أو ثلاث غرف نوم، فتتراوح مساحاتها بين 2.023 و2.475 قدماً مربعاً. وتتميز وحدات البنتهاوس التي تتضمن طابقاً أو طابقيناً بمساحات متوسطة تصل إلى 5.486 قدماً مربعاً، بينما تبلغ المساحة المتوسطة للمجموعة المميزة من الوحدات الحصرية؛ 3.114 قدماً مربعاً.

ويوفر مشروع «أورايز» إطلالات بانورامية على أفق دبي وضفاف الخور، بفضل تصميمه الفريد الذي أبدعته شركة Nabil Gholam Architects العالمية، مع لمسات داخلية استثنائية تحمل توقيع Hirsch Bedner Associates (HBA)، إحدى أبرز شركات التصميم في قطاع الضيافة على مستوى العالم. ويقع المشروع في نقطة التقاء دبي القديمة والحديثة، ليكون في موقع مثالي يعيد تعريف أسلوب الحياة العصري على الواجهة البحرية من خلال مرافقه المتكاملة، مساحاته الخضراء، وقربه من وسط مدينة دبي ومنطقة جميرا.

استكمالاً للزخم الكبير والتوقعات العالية التي حققها مشروع «سارية»، يشكل «أورايز» المشروع الثاني ضمن خطة شركة «بيوند» للتطوير العقاري في مدينة دبي الملاحية. يتمتع المشروع بموقع مميز يجمع بين الطبيعة والمعالم العصرية، حيث يبعد 10 دقائق فقط عن منطقة جميرا و15 دقيقة عن وسط مدينة دبي.

ويمتد المشروع على مساحة شاسعة تبلغ 6.500 متر مربع من الحدائق الخضراء، التي تضم مسابح ذات إطلالات لا متناهية ومرافق لياقة بدنية متطورة تشمل صالة رياضية واسعة، استوديوهات يوغا، وحديقة هادئة للتأمل بجوار البحر.

وقال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيوند» للتطوير العقاري: يمثل مشروع «أورايز» تطوراً مذهلاً، تم تطويره بدقة فائقة على يد نخبة من أبرز المواهب العالمية في مجالي الهندسة المعمارية والتصميم. نحن فخورون بتقديم تجربة استثنائية للمستثمرين والمالكين في واحدة من أكثر المواقع جمالاً وجاذبية في دبي.

وأضاف: بعد النجاح الساحق لمشروع «سارية»، يواصل «أورايز» مهمتنا في إنشاء مجتمعات تتجاوز مفهوم المساحات السكنية التقليدية. هذا المشروع شهادة حية على قدرة شركة «بيوند» على تقديم مشاريع تلبي وتتجاوز تطلعات العملاء المميزين في يومنا هذا. نحن ملتزمون بمواصلة تقديم ابتكارات ترتقي بتجارب المعيشة العصرية وتلهم الأجيال القادمة.