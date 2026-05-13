«ماكدونالدز» تسهم بـ2.32 مليار درهم في اقتصاد الإمارات وتدعم 13,100 وظيفة

أصدرت ماكدونالدز الإمارات أول تقرير لها حول الأثر الاقتصادي لأعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أعدته «أوكسفورد إيكونوميكس»، والذي كشف عن المساهمات الكبيرة للعلامة التجارية في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية الكوادر البشرية، وحماية البيئة، وتعزيز رفاه المجتمع خلال عام 2024.

ومنذ انطلاقتها الأولى في دولة الإمارات عام 1994، وإدارتها محلياً من قبل شركة الإمارات للمأكولات السريعة، رسخت ماكدونالدز الإمارات مكانتها كعنصر فاعل في المنظومة الاقتصادية والمجتمعية للدولة. وقد أسهمت عمليات الشركة، وإنفاقها ضمن سلسلة التوريد، وأثر الأجور التي تدفعها لموظفيها، في تحقيق مساهمة إجمالية بلغت 2.32 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال عام 2024 وحده. ومثل كل مليون درهم أسهمت به عمليات ماكدونالدز بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بدعم ما قيمته 2.7 مليون درهم إضافية في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دولة الإمارات.

كما يبرز تحليل التقرير دور ماكدونالدز الإمارات كمحرك رئيسي للتوظيف، إذ دعمت أكثر من 13,100 فرصة عمل عبر مطاعمها وسلسلة التوريد التابعة لها خلال عام 2024. وتشمل هذه الوظائف فرق العمل في المطاعم، والخدمات اللوجستية، وإنتاج الأغذية، والموردين المحليين. وتواصل الشركة أداء دور مهم في دعم المسارات المهنية المبكرة، حيث يشكّل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً نحو 22% من إجمالي القوى العاملة لديها. كما تمثل النساء 41% من إجمالي عدد الموظفين، وهي نسبة تفوق بنحو 17% المتوسط السائد على مستوى الاقتصاد ككل. وتمتلك ماكدونالدز أيضاً مطعماً في دبي يعتمد على كوادر نسائية بنسبة 100% وذلك في منطقة أم سقيم.

وقال وليد فقيه، الرئيس التنفيذي لماكدونالدز الإمارات: «حرصت ماكدونالدز الإمارات خلال العقود الثلاثة الماضية على ترسيخ حضورها في الدولة من خلال توفير فرص العمل، ودعم الموردين المحليين، والاستثمار في المجتمعات. وفي عام 2024، استقبلت مطاعمنا أكثر من 62 مليون ضيف، وقدمنا ما يزيد على 14 مليون وجبة إلى المنازل وأماكن العمل. ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة، نواصل العمل على توسيع حضورنا وتطوير عملياتنا، وتوظيف أعمالنا للمساهمة في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام. ويجسد هذا التقرير القيمة الملموسة التي تضيفها أعمالنا، ويعزز دورنا في دعم مسيرة النمو طويل الأمد في دولة الإمارات».

وتحرص ماكدونالدز الإمارات على وضع ممارسات الاستدامة الأثر المجتمعي في مقدمة أولوياتها. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، واصلت ماكدونالدز الإمارات إعادة تدوير زيوت الطهي المستخدمة وتحويلها إلى وقود حيوي (بيوديزل)، مما أسهم في خفض 2.8 مليون كيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال عام 2024. كما دعمت الشركة عدداً من المبادرات الوطنية للإغاثة والعمل الاجتماعي، من بينها التبرع بنحو 1,000 وجبة خلال فيضانات الإمارات، وتقديم أكثر من 1.7 مليون درهم للهلال الأحمر الإماراتي دعماً لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية، إضافة إلى التبرع بمليون درهم لحملة «وقف الأم». وفي إطار مبادراتها لتعزيز رفاه المجتمع، استثمرت ماكدونالدز الإمارات 1.6 مليون درهم في أكاديمية البادل للناشئين، ما أتاح لأكثر من 1,200 طفل تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً فرصة اكتساب مهارات جديدة.

وإلى جانب بصمتها الاقتصادية المباشرة، يلقي التقرير الضوء على استثمارات ماكدونالدز الإمارات المتواصلة في مستقبل الدولة. ففي عام 2024، استثمرت الشركة نحو 87 مليون درهم، أي ما يعادل 7% من إجمالي إنفاقها على المورّدين، لافتتاح مطاعم جديدة وتحديث مطاعم قائمة، بما يعزز التزامها طويل الأمد بمواصلة النمو في دولة الإمارات.