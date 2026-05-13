"الإمارات دبي الوطني" يدعم مبادرة "زوّد" لتمكين الشباب في أسبوع المال العالمي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن مشاركته في الدورة الثانية من أسبوع المال العالمي . وباعتباره شريكاً رئيسياً وراعياً ذهبياً، سيدعم البنك المبادرة الوطنية للاستدامة والرفاهية المالية "زوّد" لبناء مستقبل مالي أكثر إشراقاً واستدامة لشباب الوطن.

ويقام أسبوع المال العالمي 2026 في الفترة من 11 إلى 15 مايو في ابوظبي ، تحت شعار ’حوارات المال الذكية‘، ويركز على تمكين شباب الوطن بالمعرفة والمهارات الأساسية لتحقيق الرفاهية المالية الدائمة. ويتم تشجيع الشباب على إجراء حوارات مفتوحة وبنّاءة حول المال، تتناول مواضيع حيوية مثل الوعي المالي، وعادات الادخار المسؤولة، والتخطيط المالي الذكي، والتوعية بمخاطر الاحتيال بين الأطفال والطلاب وعائلاتهم.

وتأتي مشاركة مشاركة بنك الإمارات دبي الوطني في إطار جهوده المتواصلة والتزامه بتعزيز الثقافة المالية لدى الجيل القادم وتمكينه من اتخاذ قرارات مالية سليمة،وانطلاقاً من كونه داعماً راسخاً لمفاهيم الرفاه المالي، مؤكداً التزامه العميق بهذه القضية والمجتمع. وسيقود البنك برنامجاً متنوعاً من الأنشطة التفاعلية والتثقيفية على مدار الأسبوع. وستُقام مجموعة من الفعاليات المدرسية موجهة للشباب في مواقع مختلفة، منها مدرسة الضيافة، بالإضافة إلى مبادرات مجتمعية بالتعاون مع شركاء مثل نادي دبي لأصحاب الهمم ودائرة المالية في عجمان، من خلال تقديم محتوى تعليمي تفاعلي وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع نطاق الوصول، فضلاً عن أنشطة ميدانية مثل جولات تعريفية تفاعلية للتواصل المباشر مع المجتمع.

وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نؤمن في بنك الإمارات دبي الوطني بأن تمكين شبابنا بالمعرفة المالية يعد من أهم الاستثمارات التي يمكننا القيام بها من أجل مستقبل الوطن. وانطلاقاً من كوننا بنكاً وطنياً رائداً، فإننا حريصون على نشر الوعي المالي والثقافة المالية بين أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تشجيع إجراء حوارات مفتوحة حول المال لبناء جيل من المواطنين يتمتع بالثقة والمسؤولية المالية."

وأضاف: "نأمل أن تسهم هذه الجهود والأنشطة في خلق قيمة مشتركة من خلال تمكين أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات مالية مدروسة، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للجميع."

الثقة والمهارات

وقالت الدكتورة مها المنصوري، المديرة المساعدة لشؤون التثقيف والتوعية في مبادرة ’زوّد‘: "نحرص في مبادرة ’زوّد‘ على تزويد الأفراد بالثقة والمهارات والمعارف اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة. نحن سعداء بتنظيم أسبوع المال العالمي للمرة الثانية على مستوى الدولة تحت شعار ’حوارات المال الذكية‘، حيث نرى في هذا الحدث فرصة قيّمة لتشجيع الشباب على إجراء حوارات هادفة حول المال. وبالمناسبة، ونحن نحتفل بعام الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مستلهمين رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز الروابط الأسرية وبناء مجتمع واعٍ مالياً، نؤمن بأن هذه الحوارات يجب أن تبدأ أولاً من المنزل، بجمع أفراد الأسرة معاً لبناء عادات مالية سليمة، واتخاذ خيارات مالية واثقة، وتعزيز الرفاه المالي على المدى الطويل عبر الأجيال."

ودأب بنك الإمارات دبي الوطني على دعم الرفاه المالي والثقافة المالية من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات. فعلى مر السنين، قام البنك بتنفيذ مجموعة من برامج التثقيف والتوعية المالية الشاملة في المدارس، للوصول إلى مئات الطلاب لغرس عادات مالية سليمة منذ الصغر.

وتوفر بوابة "الرفاهية المالية مع بنك الإمارات دبي الوطني" التابعة للبنك مصدراً شاملاً لتعزيز الثقافة المالية العامة، حيث تغطي جوانب الإنفاق والاستثمار والاقتراض وغيرها. وتم إطلاق سلسلة بودكاست مخصصة لتثقيف العملاء والجمهور الخارجي حول المواضيع المالية الرئيسية. إضافة إلى ذلك، نظم البنك العديد من ورش العمل المتخصصة في التثقيف المالي للنساء العاملات والعاملين من محدودي الدخل، بهدف مساعدة المشاركين على بناء الثقة والمعرفة والاستقلالية في إدارة شؤونهم المالية.