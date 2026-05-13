تقرير: الإمارات تواصل ريادتها الرقمية وسط نمو التجارة الإلكترونية وتزايد الاعتماد على المحافظ الذكية

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق الرقمية تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعة بالتوسع السريع في استخدام المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، في وقت باتت فيه الحلول الذكية والمحافظ الرقمية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمستهلكين.

وكشف تقرير Checkout.com لعام 2026 بعنوان"التجارة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026: العصر الجديد للذكاء الاصطناعي في المدفوعات"، عن تحول واضح في سلوك المستهلك الإماراتي، حيث أصبحت التجارة الرقمية أداة رئيسية لإدارة مختلف الخدمات اليومية، بدءاً من توصيل الطعام والسفر، وصولاً إلى المدفوعات وإدارة الأموال.

وبحسب التقرير، يتسوق 52 % من المستهلكين في الإمارات عبر الإنترنت مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، فيما يتوقع 67 % زيادة وتيرة تسوقهم الإلكتروني خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ما يعكس استمرار النمو القوي في الاعتماد على القنوات الرقمية.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تتصدر تبني حلول الدفع الرقمية، حيث يستخدم 67 % من المستهلكين المحافظ الرقمية بشكل شهري لإجراء عمليات الشراء وإدارة النفقات، بينما يعتمد 71 % عليها لتحويل الأموال، في مؤشر على التحول المتسارع نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

كما أظهرت النتائج أن تجربة الدفع السلسة أصبحت من المتطلبات الأساسية للمستهلك الإماراتي، إذ أبدى 96 % من المشاركين تفضيلهم للمدفوعات المُدمجة التي تتم بانسيابية كاملة ضمن التجربة الرقمية دون خطوات إضافية أو إدخال متكرر للبيانات.

وقال ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تشيك أوت دوت كوم :"إن الإمارات تُعد اليوم من أكثر الأسواق تقدماً عالمياً في تبني المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن المستهلكين في الدولة يمتلكون توقعات مرتفعة فيما يتعلق بسرعة وسهولة التجارب الرقمية."

وأضاف أن المستهلك الإماراتي لم يعد يبحث فقط عن الراحة والسرعة، بل أصبح يضع الثقة والأمان في مقدمة أولوياته عند اتخاذ قرارات الشراء عبر الإنترنت، مؤكداً أن الشركات مطالبة اليوم بتوفير تجارب ذكية وسلسة دون أي تنازل عن أمن البيانات وحماية المستخدمين.

وبيّن التقرير أن الثقة أصبحت العامل الحاسم في نمو التجارة الرقمية، حيث أكد 63 % من المستهلكين أن أمان عمليات الدفع يمثل العنصر الأهم أثناء التسوق الإلكتروني، فيما أشار 32 % إلى أنهم تخلوا عن عمليات شراء بسبب مخاوف تتعلق بأمن المدفوعات، بينما يتجنب 38 % الشراء من المواقع التي لا يثقون بمستوى الحماية فيها.

كما كشف التقرير عن تنوع متزايد في أنماط الإنفاق الرقمي داخل الإمارات، حيث تصدرت خدمات توصيل الطعام قائمة أكثر القطاعات شراءً عبر الإنترنت بنسبة 64 %، تلتها الأزياء بنسبة 54 %، ثم السفر بنسبة 51 %، فيما بلغت نسبة الإنفاق على مستحضرات التجميل والإلكترونيات 37 % لكل منهما.

وسلط التقرير الضوء أيضاً على تنامي دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل التجارة الرقمية، خاصة مع بروز مفهوم “التجارة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي”، حيث أبدى 54 % من المستهلكين استعدادهم للسماح لتقنيات الذكاء الاصطناعي بالتسوق نيابةً عنهم، خصوصاً في مهام مثل مقارنة الأسعار والبحث عن أفضل العروض وإدارة الطلبات اليومية.

رغم هذا التوجه، أشار التقرير إلى أن الخصوصية والثقة لا تزالان التحدي الأكبر أمام التوسع الواسع للتجارة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، في ظل حرص المستهلكين على حماية بياناتهم الشخصية والمالية.

واختتم ريمو جيوفاني أبونداندولو تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل التجارة الرقمية في الإمارات سيعتمد على قدرة الشركات على تحقيق التوازن بين الابتكار وسهولة الاستخدام من جهة، والشفافية والأمان من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الشركات القادرة على بناء الثقة إلى جانب تقديم تجارب ذكية وسلسة ستكون الأكثر قدرة على قيادة المرحلة المقبلة من نمو الاقتصاد الرقمي في الدولة.