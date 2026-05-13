«المركزي» يوافق مبدئياً على تأسيس «بنك عُملة» في أم القيوين

أعلنت شركتا «مينت جايت واي»، و«التيرناتيف فينتشر كابيتال»، التابعة لـ«أبوظبي كابتيال جروب»، حصولهما على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي لتأسيس «بنك عُملة المحلي»، الذي سيتخذ من إمارة أم القيوين مقراً رئيسياً لعملياته، ضمن خطط تشغيلية تستهدف تغطية مختلف إمارات الدولة.

وأكد عبدالرزاق العبدالله، مؤسس «عُملة» ورئيس مجلس إدارة مجموعة «جي بي إس القابضة» و«مينت جايت واي»، بالإنابة عن المساهمين المؤسسين، أن الموافقة المبدئية تمثل خطوة استراتيجية نحو إطلاق نموذج مصرفي رقمي متطور يعيد صياغة مفهوم الخدمات المالية في دولة الإمارات، معرباً عن تقديره لحكومة أم القيوين ولمصرف الإمارات المركزي على الثقة والدعم الممنوحين للمشروع.

وقال إن «بنك عُملة المحلي» يستهدف بناء منظومة مصرفية عصرية ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية والبنية الرقمية المتقدمة، بما يسهم في توفير خدمات مالية أكثر سهولة وكفاءة وشمولية للأفراد والعائلات ورواد الأعمال والعمال والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز الوصول إلى الحلول المالية منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة. وأضاف أن البنك صُمم منذ انطلاقته ليكون مصرفاً قائماً على الذكاء الاصطناعي في مختلف مكوناته التشغيلية، بما يشمل تجربة العملاء، وإدارة المخاطر، والامتثال، والحوكمة، والأمن السيبراني، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ معايير الشفافية والعدالة والتبني المسؤول للتقنيات الحديثة، دعماً لنمو اقتصادي مستدام طويل الأمد. وأشار إلى أن رؤية البنك لا تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، بل تمتد إلى تطوير منصة مالية متكاملة تلبي الاحتياجات اليومية للأفراد والشركات في قطاعات السكن والتعليم والرعاية الصحية والنقل والخدمات العامة والتجارة، من خلال حلول مصرفية فورية وشبه فورية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال العبدالله إن البنك سيتبنى أيضاً سياسة بيئة عمل بدون رابطة عنق، في توجه يعكس فلسفة مصرفية حديثة تستهدف توفير تجربة أكثر مرونة وقرباً من العملاء، وتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل المصرفي.

ومن المتوقع أن يدعم «بنك عُملة المحلي» مستهدفات الإمارات في مجالات الشمول المالي، وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الابتكار المالي والتبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم التنمية المجتمعية المستدامة.

كما يُتوقع أن يقدم البنك حزمة واسعة من الخدمات تشمل الحسابات الرقمية، والمدفوعات، والتحويلات، والحوالات المالية، والادخار، والتمويل المسؤول، وتمويل المركبات، والخدمات المالية المرتبطة بالإيجار ونمط الحياة، إضافة إلى حلول المدفوعات للتجار وخدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدعومة برؤى وتحليلات مالية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

من جانبهم أشار القائمون على المشروع إلى أن جميع المنتجات والخدمات والتقنيات المعلن عنها ستخضع للمراجعات والموافقات التنظيمية النهائية من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قبل مرحلة الإطلاق والتشغيل الرسمي للبنك.