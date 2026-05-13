الإمارات تطور أول معيار عالمي يدمج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

أعلنت عنكبوت، المتخصصة في التقنيات المتقدمة لدعم منظومة التعليم والبحث العلمي في دولة الإمارات، عن تكريم شمير الدين شريف، مدير الحوكمة والمخاطر والامتثال لدى الشركة، تقديراً لمساهمته في تطوير المعيار العالمي للمرونة المؤسسية GRS 1001-RN:2026، والذي يُعد أول إطار دولي متكامل لإدارة المرونة المؤسسية.

وجاء التكريم بعد مشاركة شريف ضمن الفريق الأساسي الذي عمل على إعداد المعيار العالمي، إلى جانب 34 خبيراً من 24 دولة، ضمن عملية تطوير تعاونية شملت مئات المساهمات الفنية والتعديلات المتخصصة.

ويجمع معيار GRS 1001-RN بين استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر وإدارة الأزمات والأمن السيبراني وحوكمة الذكاء الاصطناعي ضمن نظام موحد ومتكامل، بما يواكب التحديات الرقمية الحديثة والمتغيرات المتسارعة في بيئات الأعمال.

وقال طارق الجندي، الرئيس التنفيذي لشركة عنكبوت: “نفخر بمساهمة شمير في تطوير معيار عالمي بهذه الأهمية، إذ يعكس دوره عمق الخبرات التي تمتلكها عنكبوت والتزامنا ببناء بيئات رقمية مرنة وجاهزة للمستقبل لقطاع التعليم والبحث العلمي”.

وبصفته أحد المساهمين الرئيسيين في تطوير معيار GRS 1001-RN، شارك شمير الدين شريف في مراجعة المحتوى التقني للمعيار، وقدم 31 مساهمة موثقة دعمت تطوير المتطلبات التشغيلية للمعيار بما يضمن قابليته للتطبيق ضمن بيئات مؤسسية متنوعة.

وأكدت الشركة أن هذه المشاركة تعزز مكانة عنكبوت ضمن المؤسسات المؤثرة في تطوير أفضل الممارسات العالمية في مجال المرونة المؤسسية، كما تتيح لها مواكبة تطورات المعايير الدولية بشكل استباقي، بما يدعم جهودها في توفير بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة للمؤسسات التعليمية والبحثية في الدولة.

ويركز المعيار العالمي الجديد على تعزيز المرونة التشغيلية الرقمية ودمج الأمن السيبراني وحوكمة مخاطر التكنولوجيا ضمن إطار إداري موحد، يقوم على محاور الوقاية والاستجابة والتعافي والعودة إلى الوضع الطبيعي، بما يتجاوز المفاهيم التقليدية القائمة على الامتثال نحو بناء قدرة مؤسسية مستدامة ومتكاملة.