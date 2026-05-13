ميشيل لونغيني رئيساً تنفيذياً لـ«بنك الإمارات للاستثمار»

أعلن بنك الإمارات للاستثمار، عن تعيين ميشيل لونغيني في منصب الرئيس التنفيذي، ليتولى قيادة المرحلة المقبلة من نمو البنك من خلال توسيع منصته وتعزيز الابتكار الرقمي ووضع معايير جديدة للخدمات المصرفية الخاصة المصممة وفق احتياجات العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يأتي هذا التعيين في وقتٍ تواصل فيه الدولة استقطاب تدفقات متزايدة من الثروات العالمية، بما يعزز مكانتها مركزاً رئيسياً لرؤوس الأموال طويلة الأمد والاستقرار المالي.

وسيتولى لونغيني بصفته الرئيس التنفيذي، رسم التوجه الاستراتيجي لبنك الإمارات للاستثمار، مع التركيز على تعزيز نموذج البنك القائم على الخدمات الاستشارية الشخصية، وترسيخ مكانته شريكاً مصرفياً مفضلاً يتمتع بفهمٍ عميق لاحتياجات العملاء في الدولة.

وقال عمر الفطيم، رئيس مجلس الإدارة، بنك الإمارات للاستثمار: «يمثل تعيين ميشيل محطة مهمة في مسيرة البنك، ويعكس طموحنا لمواصلة تطوير نموذج الخدمات المصرفية الخاصة في المنطقة. وانطلاقاً من إرثنا الممتد لأكثر من 50 عاماً، نعمل على ترسيخ نموذج مصرفي يجمع بين الخبرة العريقة والمرونة والاحترافية التي تتطلبها المرحلة الحالية، بما يواكب مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لإدارة الثروات.

كما تنسجم خبرة ميشيل الدولية ونهجه القائم على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء مع رؤيتنا المستقبلية وطموحاتنا للنمو المستدام».

ومن جهته، قال ميشيل لونغيني، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار: «يتمتع بنك الإمارات للاستثمار بمكانة فريدة باعتباره البنك الخاص المستقل الوحيد داخل الدولة، حيث يجمع بين الانضباط المستوحى من النموذج السويسري والفهم العميق للسوق المحلية. ومع تزايد تعقيدات الأسواق، تتمثل أولويتنا في تقديم استشارات ترتكز على العنصر البشري، وتتسم بالدقة والمرونة والتوافق الكامل مع الأهداف طويلة الأمد لعملائنا، وأنا متحمس لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة في الوقت الذي نواصل البناء على أسس قوية لتسريع وتيرة نمو البنك».