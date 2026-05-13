653 مليون درهم أرباح «موانئ أبوظبي» خلال الربع الأول

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، الأربعاء عن تحقيق أداء قوي في إيراداتها وصافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس مرونة منظومتها التجارية المتكاملة والمتنوعة.

وحققت المجموعة نمواً في صافي أرباحها بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 653 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، مسجلةً أعلى أرباح فصلية في تاريخها، مدفوعة بالكفاءة التشغيلية، وانخفاض تكاليف التمويل، وزيادة مساهمة المشاريع المشتركة والشركات الزميلة. كما سجلت إيرادات المجموعة نمواً بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 5.75 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2026، من خلال نمو عضوي كامل مدفوع بالأداء التشغيلي والمالي القوي للقطاع البحري والشحن، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة. وتسارع زخم نمو أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بشكل أقوى خلال الربع الأول، بنسبة بلغت 33% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.52 مليار درهم، مدفوعة بتحسن نسبة الربحية، حيث ارتفع هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 26.4% في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بنسبة 24.7% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي: «تعاملت مجموعة موانئ أبوظبي بحزم وثبات مع التطورات الإقليمية المتسارعة، والتداعيات التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الكلي وسلاسل الإمداد العالمية خلال الربع الأول من عام 2026، لنبرهن على نجاح خططنا المرنة وسداد رؤيتنا الاستشرافية التي لطالما كانت ركيزة لنمونا اللافت الذي حققناه على مدار العقدين الماضيين. ولقد كان أداؤنا في الربع الأول قوياً، حيث حققت مجموعتنا نمواً لافتاً مزدوج الرقم في إيراداتها وصافي أرباحها بنسبة 25% و41% على التوالي. وعلى مدار هذه الفترة، كانت استجابتنا سريعة لضمان الحد من آثار تلك التداعيات على أعمالنا، إذ تم تعزيز إمكانات مرافئ الفجيرة وميناء خورفكان، ليكونا منفذين بديلين للدولة والمنطقة ككل، وإطلاق خدمات شحن إقليمي للطوارئ، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات، وإنشاء جسور برية وجوية متكاملة وعبر السكك الحديدية لدعم نمونا في الربع الثاني وما بعده. وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستواصل مجموعة موانئ أبوظبي استباق التطورات العالمية والتكيف معها، بما يعزز مرونة شبكتنا العالمية لسلاسل الإمداد المرتكزة في دولة الإمارات، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة ونمو متواصل لمساهمينا».