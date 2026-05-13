299 مليون درهم أرباح "إمستيل" بنمو سنوى 246% خلال الربع الأول

أعلنت مجموعة "إمستيل"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، الأربعاء عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. وواصلت المجموعة خلال هذه الفترة ترسيخ مكانتها كشركة تتمتع بمرونة عالية تمكنها من الاستجابة بفاعلية لتقلبات السوق، بما يعزز دورها في دعم التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. وبلغت أرباح "إمستيل" الصافية 299 مليون درهم خلال الربع الأول من 2026، بزيادة قدرها 246% على أساس سنوي.

وحققت "إمستيل" أداءً مالياً قوياً، مدعوماً بتحسن ملحوظ في الهوامش نتيجة المبادرات المبتكرة لإدارة التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع عملياتها.

وحققت "إمستيل" إيرادات بلغت 2.2 مليار درهم خلال الربع الأول 2026، مع استقرار ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت المجموعة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 483 مليون درهم، بزيادة قدرها 82% على أساس سنوي، مع تحسن هامش الربح والذي بلغ 22.3% مقارنة بـ 12.3% في الربع الأول من 2025. ويعكس الأداء تحسناً مدعوماً بانخفاض تكاليف المواد الخام، واستمرار برامج التطوير، إلى جانب ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الحديد النهائية بنسبة 3% على أساس سنوي (و1% مقارنة بالربع الرابع من 2025)، إلى جانب الكفاءة في إدارة التكاليف.

أسهم قسم حديد الإمارات بإيرادات بقيمة 1.90 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 403 ملايين درهم، بزيادة 79% على أساس سنوي.

وسجل قسم اسمنت الإمارات إيرادات بقيمة 269 مليون درهم خلال الربع الأول من 2026، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أرباحه قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 80 مليون درهم، بزيادة 100% على أساس سنوي. ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ارتفعت أرباح قطاع الاسمنت قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 169% على أساس سنوي (باستثناء أداء قطاع الأنابيب والأنشطة الأخرى في الربع الأول من 2025، والذي تم بيعه في شهر ديسمبر 2025).

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": سجلت إمستيل انطلاقة قوية لعام 2026، مع استقرار في الإيرادات وتحسن ملحوظ في الربحية، مدعوماً بكفاءة إدارة التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع أنشطة المجموعة. وتعكس نتائجنا قوة منظومتنا المتكاملة وقدرتنا على التكيف مع متغيرات السوق، وذلك بالتوازي مع مواصلة دعم مسيرة النمو الصناعي في دولة الإمارات."وأضاف: "في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، نتابع عن كثب أي تأثيرات محتملة على ظروف السوق وسلاسل الإمداد. ومع استمرار حالة الترقب، نتبنى نهجاً متوازناً ومرناً يرتكز على تعزيز المرونة التشغيلية، ورفع الجاهزية، وتطبيق نهج أكثر فعالية لإدارة المخاطر، بما يمكننا من التعامل بكفاءة مع التحديات ومواصلة دعم عملائنا وشركائنا بثقة".

مبيعات

وخلال الربع الأول من 2026، بلغ إجمالي مبيعات "إمستيل" من منتجات الحديد، بما فيها المنتجات النهائية 768 ألف طن، بانخفاض نسبته 6% على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئياً إلى تنفيذ أعمال الصيانة المقررة مسبقاً في أحد مصانع الدرفلة خلال شهر يناير 2026. وفي المقابل، سجلت مبيعات الاسمنت والكلنكر نمواً بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليون طن، مدعومة بقوة الطلب وتحسن الكفاءة التشغيلية. وفي 31 مارس 2026، حافظت "إمستيل" على مركز نقدي قوي بصافي نقدي بلغ 1.297 مليار درهم، مقارنة بـ 1.165 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2025. وفي مارس 2026، حصلت المجموعة على تمويل إضافي بقيمة 227 مليون درهم ضمن تسهيلات رأس المال العامل، لتعزيز السيولة قصيرة الأجل والمرونة المالية، مع تأثير محدود على صافي النقد، وارتفاع إجمالي السيولة المتاحة إلى 1.524 مليار درهم.

الإنجازات

أكدت "إمستيل" التزامها بدعم استقرار السوق المحلية، من خلال الحفاظ على استقرار أسعار منتجات الحديد ومواد البناء الرئيسية، بما في ذلك حديد التسليح، مع ضمان استمرارية الإمدادات للعملاء في مختلف أنحاء الدولة.ووقعت مجموعة إمستيل مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركتي "مدن" و"ميريد" لاستكشاف فرص التعاون في استخدام حديد التسليح عالي المقاومة في المشاريع العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.كما وقّعت "إمستيل" مذكرة تفاهم استراتيجية مع "ميتال بارك" لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية للحديد في الدولة، وذلك من خلال دمج الخدمات اللوجستية والتخزين والمعالجة المتقدمة ضمن مركز موحد في أبوظبي.

وقعت مجموعة إمستيل اتفاقية للنقل البحري للمواد الخام مع شركة أولدندورف كاريرز لمدة 5 سنوات بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 600 مليون درهم لنقل نحو 5.2 ملايين طن سنوياً من كريات خام الحديد من مصادر متعددة، وبما يدعم تنسيق العمليات بسلاسة، ويضمن انتظام عمليات التسليم، ويعزز التعاون عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد.

وحصلت مجموعة إمستيل على علامة الاستدامة من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي – الفئة الماسية، ويجسد هذا الإنجاز التزام المجموعة الراسخ بتبني الممارسات المسؤولة في كافة عملياتها بقطاعي الحديد ومواد البناء.