العبار يكشف عن صندوق استثماري بـ18 مليار دولار

أعلن محمد العبار، مؤسس «إعمار» العقارية، على هامش مشاركته في المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، عن خطة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 18 مليار دولار في سوريا، بهدف تنفيذ مشاريع عقارية وسياحية وتنموية كبرى تحاكي نموذج إعمار العقارية العالمي. وأوضح أن الصندوق سيخصص ما بين 11 و12 مليار دولار لمشاريع تطوير عقاري في دمشق، إلى جانب استثمارات تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار في الساحل السوري لدعم القطاع السياحي. كما كشف عن خطط لإعادة إحياء مشروع «البوابة الثامنة» في دمشق وتحويله إلى مركز تجاري وإداري عالمي، مشيراً إلى أن العمل على المشروع قد يبدأ خلال 6 إلى 12 شهراً. ووصف العبار السياحة السورية بأنها «كنز منسي»، متوقعاً أن تستقطب البلاد نحو 8 ملايين سائح خلال خمس سنوات، بما يسهم في خلق مئات آلاف الوظائف ودعم الاقتصاد المحلي. وأكد أن الصندوق سيتيح للسوريين داخل البلاد وخارجها فرصة المشاركة باستثمارات تبدأ من 5 آلاف دولار، مع التركيز على الشفافية وإشراك الكفاءات السورية في مشاريع التنمية المستقبلية.