ثاني الزيودي: 1.4 مليار دولار حجم التجارة بين الإمارات وسوريا خلال 2025

أكد وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا تشهد فرصاً واعدة للتعاون، مشيراً إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي 1.4 مليار دولار، وهو ما يمثل قفزة نوعية تعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأوضح الزيودي أن هذا التطور في حجم التبادل التجاري يؤكد وجود آفاق واسعة للارتقاء بالعلاقات نحو شراكة اقتصادية جديدة قائمة على الابتكار واستثمار الموقع الاستراتيجي للبلدين، بما يحقق التكامل في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف "إن المرحلة الراهنة من تعافي سوريا وعودتها لمسار النمو تفتح مجالات واسعة لتعزيز التعاون، ولا سيما في إعادة الإعمار عبر دعم مشاريع البنية التحتية، وتطوير المدن والمناطق الصناعية، وقطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والموارد المائية، إلى جانب النقل والخدمات اللوجستية ليربط سوريا بالأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن دعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية".

وأكد وزير التجارة الخارجية، أن المنتدى الاستثماري السوري – الإماراتي الأول في دمشق يجسد تطلعات مجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون البناء، ويمثل خطوة نوعية نحو بناء مستقبل اقتصادي مشترك أكثر ازدهاراً واستدامة، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية تستند إلى رؤية مشتركة تهدف إلى توسيع مجالات الاستثمار وتسهيل تدفقاته.

وأشار إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين سجل نمواً قياسياً بنسبة 132 % خلال عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغ أعلى قيمة في تاريخ العلاقات التجارية بين الجانبين، ما يعكس قوة الالتزام والرؤية المشتركة، متوقعاً تحقيق أرقام قياسية جديدة خلال السنوات المقبلة.

ودعا وزير التجارة الخارجية الإماراتي إلى اغتنام الفرص المتاحة والعمل بروح الشراكة والثقة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات وقصص النجاح، وابتكار حلول تدعم النمو المشترك، وإطلاق مشاريع ومبادرات اقتصادية جديدة.

وشدد على أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي لسوريا وخبرات دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الخاصين في البلدين.