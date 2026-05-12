سلطان الجابر: احتجاز مضيق هرمز يهدد أمن الطاقة العالمي

أكد معالي سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك، أن استمرار تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والاقتصاد الدولي.

وقال الجابر عبر حسابه على "إكس":«العالم يواجه اليوم عجزاً يقدّر بمليار برميل نفط نتيجة إغلاق مضيق هرمز، وفي كل يوم يستمر فيه احتجاز هذا الممر الحيوي رهينة تتضاعف التكاليف على الأسر والمزارع والمصانع والاقتصادات حول العالم».

وأضاف:«حرية الملاحة ليست خياراً، بل ضرورة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة الدولي، ويجب استعادتها بلا شروط وبلا تأخير، بما يضمن استمرار تدفق الإمدادات وحماية مصالح الشعوب والاقتصادات كافة».