الإمارات تعزز ريادتها العالمية في الذكاء الاصطناعي بإطلاق مختبر «نيكسورا» في دبي

تواصل دولة الإمارات تعزيز ريادتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر الاستثمار في التعليم والتقنيات المستقبلية، ضمن رؤية تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وفي ظل النمو المتسارع لسوق الذكاء الاصطناعي بالدولة، تتزايد أهمية إعداد كوادر تمتلك مهارات عملية قادرة على مواكبة التحولات الرقمية واحتياجات القطاعات المختلفة.

وفي هذا السياق، أعلنت أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي إطلاق مختبر «نيكسورا» الجديد للذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين الطلبة من تطوير حلول وتقنيات تطبيقية متقدمة ترتبط مباشرة بمتطلبات سوق العمل، وتسهم في دعم منظومة الابتكار بالدولة.

ويأتي إطلاق المختبر في وقت تتجاوز فيه قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات 3.47 مليارات دولار، مع توقعات بنمو سنوي يقارب 44% حتى عام 2030، إلى جانب توقعات بمساهمة الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ويقدم مختبر «نيكسورا» بيئة متكاملة للذكاء الاصطناعي تضم مساحات مخصصة للأفكار والتطوير والتجربة، بما يتيح للطلبة الانتقال من مرحلة التصور إلى بناء النماذج الأولية واختبار التطبيقات في بيئات تحاكي الواقع العملي.

وقال الدكتور س. سودهيندرا، نائب رئيس أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي: «القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تكمن في القدرة على توظيفه ضمن تطبيقات متخصصة وذات أثر فعلي».

وأضاف أن المختبر يتيح للطلبة تجاوز الجانب النظري إلى تطوير حلول عملية واختبارها بما يعكس تحديات القطاعات المختلفة، ويسهم في إعداد كفاءات جاهزة للمساهمة الفعلية في سوق العمل منذ اليوم الأول.

وشهدت فعالية إطلاق المختبر استعراض مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي طورها الطلبة، شملت شخصيات افتراضية تفاعلية، وأنظمة للتعرف الفوري على الوجوه، وحلولاً ذكية لإدارة المخزون في قطاع التجزئة، إضافة إلى منصات لتحليل المشاعر وأنظمة للتحقق البيومتري المعتمد على الصوت.

ويعتمد المختبر على بنية تقنية متقدمة تضم أنظمة حوسبة عالية الأداء، ومنصات للذكاء الاصطناعي الطرفي، وبيئات سحابية متكاملة تدعم تطوير النماذج والتجارب القابلة للتوسع، مع خطط مستقبلية لإضافة محطة مخصصة للحوسبة الكمية.

من جانبه، قال الدكتور بالاموروجان بالوسامي، عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي: «مختبر نيكسورا يركز على بناء الأنظمة والتعامل مع تحديات واقعية وليس الاكتفاء بفهم المفاهيم النظرية».

وأوضح أن المختبر يمنح الطلبة فرصة العمل على بيانات حقيقية وتطوير حلول مرتبطة باحتياجات فعلية، بما يعزز قدراتهم التطبيقية ويؤهلهم لقيادة الجيل المقبل من التقنيات الذكية.

ويتميز «نيكسورا» بكونه مبادرة متعددة التخصصات تمتد إلى مجالات الإدارة والعلوم الصحية والإعلام، بما يعكس اتساع استخدامات الذكاء الاصطناعي وتحوله إلى عنصر تنافسي رئيسي في مختلف القطاعات.

ومن المتوقع أن يسهم المختبر في دعم البحث العلمي وتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي عبر مشاريع مشتركة وبرامج تدريبية متخصصة، بما يرسخ دور دبي كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.